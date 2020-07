Así lo hizo el titular del aeródromo local César Hidalgo quién destacó que irrumpió en el predio del es un delito federal, “es tierra de nadie”, sostuvo Hidalgo.Luego de que el día domingo se observará a un grupo de personas invadiendo la pista del aeródromo local mientras el avión realizaba maniobras, noticias del Bolsón diálogo con el titular del espacio aéreo local César Hidalgo quién destacó, "esto se ha transformado en una tierra de nadie, porque es un despropósito lo que está ocurriendo yo no puedo estar los 365 días del año acá dentro lamentablemente no tengo manera de poder evitar todo esto”, detallo el funcionario.Mas adelante y en relación a las normativas aclaro que lo que están haciendo es un delito federal y eso está contemplado en el artículo 190 del Código Penal de la nación, ahí habla claramente lo que puede suceder a la persona que haga que se produzca un incidente o un accidente con una aeronave.Permiso para usar el espacioConsultado el titular del aeródromo si se podía llegar a tener algún permiso articulando las medidas de seguridad necesaria y los horarios acordados con la comunidad para usar el lugar Hidalgo fue contundente, “ imposible, imposible y te digo por qué porque vos mismo lo debes ver, vos le das permiso a alguien para que haga un paso y viene te hace dos más y le decís no se puede entrar y entran, de esa manera es imposible que le digas a alguien podes estar, porque después te vas y te invaden y no lamentablemente no se puede”, sentenció el titular del aeródromo Cesar Hidalgo.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |