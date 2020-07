En medio de una sociedad castigada por la crudeza del invierno, la crisis socioeconómica y las consecuencias de la pandemia, un grupo de vecinos de El Bolsón se propuso el objetivo de contar en el corto plazo con un hogar de contención para personas en situación de calle.Los promotores de la iniciativa incluyen al voluntariado de la parroquia Nuestra Señora de Luján, el municipio y varios empresarios de la región, que tendrán la responsabilidad de financiar el proyecto.Desde hace varios años, con temperaturas bajo cero, se ve a personas durmiendo debajo del puente sobre el río Quemquemtreu o pasando la noche calefaccionadas apenas con el fuego de algunos cartones. En su mayoría, son hombres mayores que han perdido su vínculo familiar y terminan alcoholizados; aunque también se ven jóvenes bajo los efectos de las drogas y hasta mujeres que viajaron para trabajar durante el verano y luego no tuvieron los recursos para retornar.“Más allá del frío, el problema es la soledad, la gente busca un lugar dónde estar acompañada. Una buena comida, sumada a un buen baño, hace que te puedas ir a dormir calentito”, valoran desde las organizaciones sociales comprometidas con la iniciativa.“Sé que muchos nos van a criticar por sostener a vagos y alcohólicos, pero quisiera que se animen a pasar una noche a la intemperie”, desafió ayer el padre Ricardo Cittadini, al frente del emprendimiento.En detalle, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Rudolph, recordó que el cura párroco “nos acercó la idea a principios de año para implementar en la ciudad el programa Emaús, desarrollado en todo el país y con mucha influencia en Bariloche”.Asimismo, el intendente Bruno Pogliano “la impulsó de inmediato, con instrucciones a sus funcionarios para concretar cada paso. Ya hemos avanzado con la firma de un convenio entre el Obispado de la provincia de Río Negro y la comuna, al tiempo que también está definido que se instalará en un lote lindero a la capilla del barrio Los Hornos, una gamela completa y que será el núcleo de la infraestructura edilicia”.Por su parte, el municipio “se encargará de la construcción de la platea y las instalaciones complementarias, con el concurso de Casa del Sol, a cargo del director de Inclusión Social, Pablo Ceraci; quien además proveerá los recursos humanos capacitados para el operativo, acompañado del voluntariado de la parroquia Nuestra Señora de Luján”, señaló Rudolph.A su turno, el padre Ricardo Cittadini consideró “un sueño de muchos años contar con un hogar Emaús en El Bolsón, que evoca el relato bíblico de cuando Jesús habló con aquellos que habían perdido la esperanza y al final son ellos mismos quienes lo invitaron a comer. Queremos replicar esta experiencia que ya lleva unos 12 años en Bariloche, y donde los beneficiarios serán fichados porque no podemos absorber a todos aquellos que no tienen el perfil del hombre en situación de calle”.Cama caliente“La atención que se brindará incluye que se lo recibirá, tendrá un baño caliente, una cena, la cama y un buen desayuno, luego irá a la calle nuevamente porque es su estilo de vida. Es lo que podemos ofrecer, podrán estar en el hogar de tránsito desde las 20 hasta las 8 del día siguiente. Dentro del hogar no habrá alcohol, ni se permitirá la violencia. Por el contrario, habrá higiene y buena comida”, graficó el sacerdote.Enseguida remarcó que “nos apremian los rigores propios del clima patagónico, con temperaturas bajo cero, nevadas, escasez de recursos alimenticios y falta de leña. Podremos arrancar con un números reducido de personas, aquellas que hoy atendemos en la parroquia”.Acerca de la realidad financiera de la iglesia, el sacerdote puntualizó que “en este momento, la parroquia está casi quebrada porque ha sido vandalizada, estamos apelando a todos los recursos legales para su sobrevivencia en medio de la pandemia”.Ante ello, rescato “el trabajo de los voluntarios, porque en la realidad que estamos viviendo sería imposible avanzar solos. También la gobernadora Arabela Carreras está enterada del proyecto, porque fue parte de Emaús cuando estaba en el municipio de Bariloche, así que vamos a solicitar su ayuda para implementar talleres de capacitación y orientación”.Fuente diario Jornada-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |