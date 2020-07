Así lo confirmó esta mañana Romina Sheffield quien no obstante de ser un número récord de vacunación, pidió a la población que no abandonen el cronograma de vacuna sobre todo de los más pequeños inclusive de los grupos etarios en riesgo.Esta mañana noticias del Bolsón diálogo con la encargada del vacunatorio local Romina Sheffield quien remarcó la necesidad de seguir vacunando a los grupos en riesgo, "queríamos pedir a la población que se acerquen a vacunar a los menores de 2 años que están sin cobertura ya que pueden llegar a perder el efecto si no cumplen el esquema a la edad que corresponde, además pedimos también a los adultos mayores, factores de riesgo, embarazadas, hipertensos, diabéticos, todos los que estén en condiciones de poder vacunarse y tenga que completar su esquema de vacunas que se acerquen”.Seguidamente y en relación al esquema de vacunas que se deben completar teniendo en cuenta la posibilidad de inicio de clases Sheffield explico " es la del sarampión, triple viral, Papera, Rubiola, contra la poliomielitis y la difteria, tétanos y después también tenemos los chicos de 11 años de séptimo y sexto grado que pueden acercarse a completar su esquema que es antitetánica y tosconvulsa que sería la dpt acelular, hpv, qué son dos dosis una iniciaría ahora y dentro de 6 meses la última dosis; la meningitis que son vacunas que necesitan ellos a los 11 años”, enfatizo la encargada del vacunatorio.12000 dosis de vacunasFinalmente, en relación a la cantidad de vacunas colocadas en lo que va de la temporada Sheffield destacó que llevan colocadas cerca de 12,000 dosis, “nosotros acá en adultos mayores emos vacunado más de 8000 adultos y 4000 factores de riesgo, por eso este año, por excepción, podemos brindarle a todo el personal esencial la vacuna antigripal, porque hemos llegado a cubrir un porcentaje muy alto de antigripal”, detallo. Cabe destacar que estas 12,000 dosis de vacunas fueron colocadas en tan sólo un mes y medio de campaña.Finalmente, recordó que el vacunatorio central funciona en lo eran las oficinas del ETAP en el patio de la escuela 270 ubicado en la intersección de 25 de Mayo y juez Fernández, destacando que también funcionan los vacunatorios en cada uno de los centros de atención primaria de la salud que hay en todos los barrios, Incluso en la zona rural.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |