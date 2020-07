Esta tarde en conferencia de presa los concejales de El Hoyo brindaron explicaciones sobre la suspensión del intendente Huisman a su cargo por 40 días mientras dure la investigación por los permisos truchos que entregaba esa municipalidad.El presidente del concejo abrió la conferencia de prensa explicando, “Quiero comunicarle a la población en general lo ocurrido y clarificar un poco la situación, en primer lugar, les pido disculpa por no haberlo dejado ingresar al concejo deliberante a los medios porque como todos saben el espacio del Concejo es muy reducido entonces para evitar en el medio de la pandemia la aglomeración de gente tomamos esa decisión”, al intendente Huisman y el concejal Flak se los acusa de “filtrar información” sobre la investigación por la entrega de permisos “truchos” de circulación durante la pandemia de coronavirus.Consultado Salamín sobre si la sesión especial era secreta, a escondidas explico, " es el artículo 65 de la ley 1646 de corporaciones municipales que prevé esa posibilidad entonces lo que se hizo fue para impedir el ingreso de muchas personas evitando la acumulación d personas y que sesionará el consejo nada más que para eso, igual se abrieron las cortinas, el consejo además tiene una página donde se transmitió en Facebook en vivo la sesión así que no era secreta”, enfatizo.Un intendente interino y otro atrincheradoEn relación a lo que pueda pasar el lunes, si asumirá el cómo intendente interino durante 40 días o seguirá el intendente de Huisman atrincherado en su despacho Salamín explico, "la realidad es que el concejo ha decidido por mayoría especial, como lo establece la ley 1646, suspender al intendente Huisman y en su lugar queda el primer concejal de la lista que en este caso soy yo, que sería el intendente interino por 40 días hasta que la comisión expida el resultado final de la investigación”, sostuvo Cesar Salamín.Más adelante y consultado si podría ingresar el lunes a hacerse cargo de la intendencia el concejal agregó, "vamos a intentar por todos los medios posibles que se cumpla la resolución, que se respete lo que el concejo ha decidido, por lo que vamos a arbitrar todos los medios necesarios para que esto suceda, siempre de manera pacífica nosotros vamos a ir al municipio, pero en ningún momento vamos a forzar nada”, expuso.Responsabilizo a HuismanCon todo el presidente del concejo deliberante dejo en claro que hace responsable de cualquier documentación faltante o demás daños en el municipio a rolando Pablo Huisman quien desde anoche está en la comuna con un grupo de personas, “responsabilizó a Pablo Huisman de todo lo que se pueda perder de acá a cuando yo tome el cargo, el cual se me está impidiendo, de la documentación que pueda faltar, de todo lo que pueda faltar de la municipalidad”.Que me saque la justiciaEn tanto el intendente Pablo Huisman explicó que había emitido una medida cautelar ante la justicia y que no se va a retirar del edificio municipal hasta que sea la propia Justicia la que lo dictamine de esa manera, ante esta situación en César salamín disparó fuertemente contra el ex concejal destacando que le llama la atención que desconozca las leyes por las cual se debe regir la comunidad, "él sabe muy bien que las facultades del concejo permiten su suspensión y que las facultades del deliberante son indelegables".El gobernador está mal asesoradoEn contrapartida el gobernador Mariano Arcioni en su cuenta de Twitter sostuvo esta mañana que iba a intervenir el municipio de El Hoyo, ante esta situación el presidente del concejo deliberante César Salamín sostuvo que el gobernador está mal asesorado, "realmente me preocupa muchísimo lo que ha dicho el gobernador a través de su cuenta de Twitter desconociendo total y absolutamente la constitución de la provincia. Él no es autoridad para intervenir el municipio, sino a través de una ley que la tiene que aprobar la legislatura de la provincia de Chubut y con mayoría especial, lamento mucho que el señor gobernador piense así, no sé quién lo asesora, para que haya emitido este esté Twitter diciendo que iba intervenir en la municipalidad de El Hoyo cosa que no es facultad de él”, enfatizo.Dudas constitucionalesEl anuncio de Arcioni disparó todo tipo de opiniones y consultas a la Constitución Provincia para ver de qué manera el gobernador podría llevar adelante esa medida. Según la CP, en su capítulo sobre "Intervención", en el Artículo243, se expresa que "la Provincia puede intervenir los Municipios por ley, la que requiere para su aprobación el voto de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, en los siguientes supuestos: en caso de acefalía y cuando expresamente lo prevea la ley orgánica o la carta orgánica municipal. En principio, ninguno de los dos supuestos se cumpliría en el caso de El Hoyo.La ley agrega que "promulgada la ley, el Poder Ejecutivo designa un interventor, quien convoca a elecciones para completar el período interrumpido por la acefalía y sus facultades son exclusivamente administrativas, para garantizar los servicios públicos y hacer cumplir las ordenanzas vigentes. En ningún caso las intervenciones pueden durar más de seis meses."Lo de Huisman es una vergüenzaMas adelante la concejal doctora Gisel Cortés (Chubut al Frente), castigó con que “el oficialismo utiliza a la prensa para confundir a la gente. El intendente tiene que entender que hay un Poder Legislativo y lo tiene que respetar. Hubo cinco votos de los tres bloques que ordenaron la suspensión por cuestiones graves. Él tiene que acatar una orden porque en este país existe la división de poderes, que hasta ahora no ha reconocido”.“Está suspendido y no está permitiendo que la persona que lo debe reemplazar pueda hacerse cargo. Está atrincherado dentro de la municipalidad y es una vergüenza”, insistió.No somos golpistasEn respuesta a los cargos de “golpistas y destituyentes”, la concejal Gretel Arce (Cambiemos) dijo que “solamente aplicamos el imperio de la ley 1646. Suspendimos al intendente para que nos deje trabajar tranquilos, porque desde que asumimos ha sido muy difícil interactuar con el Ejecutivo. El Concejo Deliberante se vio perjudicado en muchas situaciones y sin respuesta ante los pedidos de informes”.Esta es la gota que rebalsó el basoPor su lado, la doctora Fanny Ávalos (Frente de Todos), acotó que “llevamos siete meses de gobierno y esta es la gota que rebalsó el vaso, venían sucediendo situaciones donde el Ejecutivo desconocía nuestra función, incluso en la reciente conformación de la Cooperativa de Desarrollo Local debió haber pedido autorización al Concejo Deliberante; además hay un veto bastante sospechoso, porque es parcial y únicamente sobre un artículo. Sus respuestas siempre fueron en forma evasiva, negando la información”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |