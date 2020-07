En la mañana de ayer, el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, recibió a las y los vecinos que se acercaron para entregar una nota en la que manifiestan una serie de inquietudes.El encuentro se produjo luego de que el intendente expresara en conferencia de prensa su desacuerdo con la modalidad de toma de tierras y recordara el trabajo de la gestión a lo largo de los últimos 7 meses de los cuales la mitad fueron en el marco de la emergencia sanitaria.En la nota los vecinos manifestaron su descontento con las tomas de tierra e instaron a la puesta en marcha de mecanismos que el Municipio ya inició. El intendente expresó al recibir la misiva que “no es política de este gobierno apoyar a las tomas, pero tampoco lo es avanzar con máquinas sobre personas que realizan ocupaciones”.Asimismo, contó que "esta semana se desactivaron cuatro tomas, quedando activa solo la de Golondrinas, la cual está en suelo provincial. Estamos trabajando junto a la provincia para acelerar los tiempos para el desalojo, pero siempre buscando que sea de forma pacífica y en el marco de los Derechos Humanos. Muchas de las tomas que se desactivaron, pudieron ser desmanteladas gracias a los vecinos, que denunciaron y pudimos actuar rápido porque estaban en terrenos privados o municipales".Además, los manifestantes expresaron en una nota la necesidad de garantizar la libre circulación interprovincial en la Ruta 16 para evitar el desvío por la R40, a lo cual Sánchez explicó que "las gestiones ya fueron iniciadas con la provincia y se reiteró el reclamo en varias oportunidades. Necesitamos que la 16 se abra por varios motivos, pero lo que más me preocupa es la seguridad y que nuestros vecinos tengan que subir por Radal con hielo en el asfalto".Los vecinos también plantearon la necesidad de realizar trabajos para garantizar mayor seguridad vial en las rutas.En este sentido, el secretario de Planificación Estratégica, Federico Vercelli, explicó que “la ruta 45 y 16 se encuentran con bacheo provisorio (adoquines) en un 75 por ciento y esperamos culminar con el trabajo en la semana. Además, se suman a los de estas rutas, baches en zona centro que se trabajarán antes del fin de semana. Está previsto que también comiencen en los próximos días los trabajos de enripiado y niveladora en Paraje las Golondrinas”.En un último punto los manifestantes expresaron su preocupación por la situación de los trabajadores municipales de recolección de basura, y el secretario de Economía y Finanzas, Leandro García, recordó que “existe desde hace dos meses, la resolución municipal 670/20 que establece un aumento de hasta 60% del sueldo para aquellos trabajadores que trabajen en la recolección de residuos” y recordó que “por Carta Orgánica no hay forma de incorporarlos como planta permanente”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |