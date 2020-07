El hecho ocurrió el día lunes por la tarde cuando una pareja de jóvenes intentaba ingresar a la localidad de El Maitén, en un remise de El Bolsón, portando una cantidad no precisada de marihuana.Según destaco a este medio el comisario Hugo Melipil, el día lunes pasadas las 20,30 hs personal policial apostado en reten emplazado sobre el acceso principal a la localidad, intercepta un remis perteneciente a una reconocida remiseria de la localidad rionegrina de El Bolsón.Una mentira los delatoHasta aquí no sería nada fuera de lo común en virtud que varias personas regresan de la localidad rionegrina en remise, sin embargo una mentira delato a la joven pasajera, “al concretarse las pesquisas del caso, se determina de forma inmediata que, una de las personas viajaba como pasajero, tratándose de una jovencita oriunda de El Maiten, había salido de la localidad el pasado día viernes 03/07 aduciendo llevar como destino la localidad de El Hoyo, y en tal ocasión también lo había hecho a bordo de un remis pero de esta localidad. Ampliada las averiguaciones del caso, se determinó que en aquella ocasión está joven habría mentido al indicar que llevaba como destino final la localidad de El Hoyo, ya que se había hecho llevar hasta el mismo paralelo 42º, por ende, no quedaba dudas que su destino había sido indefectiblemente la localidad de El Bolsón, y lo que ahonda aún más tal circunstancia cuando se constata que quien la acompañaba resultaba ser un joven con domicilio casualmente en El Bolsón”, explico Melipil.En virtud de esta situación se toman las medidas de rigor, haciéndose descender a los ocupantes del rodado, y cuando personal policial se encontraba realizando las identificaciones pertinentes, la joven de 17años, simula como introducirse las manos a los bolsillos de una campera de abrigo vestía, y deja caer al piso un envoltorio de nylon, que al ser examinado por los uniformados presentes, detectan que se trata de una sustancia herbácea de color verduzca y que por su conformación botánica lleva a sospechar de inmediato que se trataba presuntamente de cannabis sativa.Frente a este panorama, y encontrándonos a prima facie ante una presunta inf. a la Ley 23.737, conforme disposiciones vigentes, se convoca a personal de la Div. Drogas y Leyes Especiales de la Comarca Andina, arribando tiempo más tarde otra comisión policial quienes bajo directivas de la Secretaria de Turno del Juzgado Federal con asiento en la ciudad de Esquel, Dra. Silvina Salvarè, concretaron las diligencias de rigor, estableciéndose a través del NARCOTEST respectivo, que efectivamente se trataba de CANNABIS SATIVA (marihuana), a modo de cogollo.- Obligando ello a labrar las actuaciones requeridas por el Juzgado Federal Interviniente por presunta Inf. Ley 23.737, y en cuyo contexto se notificó bajo acta de la presunta imputación penal pesa en su contra a la jovencita.La joven regresaba a El Maitén acompañada por una joven también de 17 años oriundo de El Bolsón.Ellos de nuevo a El Bolsón y ella a cuarentenaEn lo que respecta a los menores, y siempre aferrado a las disposiciones emanadas del Juzgado Federal, concluidas las diligencias de rigor, fueron restituidos a sus progenitores bajo acta de estilo. Y una vez materializado ello, tanto el remisero como el joven de El Bolsón, se los hizo retornar a la localidad de origen negándosele al último referido su permanencia en la localidad de El Maitén, informaron fuentes policiales. Mientras que la joven y considerando se estableció provenía de la Pcia. De Rio Negro, conforme protocolo de salud existente frente a la contingencia sanitaria genero el COVID-19, se la intimo a cumplir los 14 días de aislamiento obligatorio, con intervención del área de salud pública local.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |