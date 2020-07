Así lo confirmó esta mañana el comisionado de fomento Pablo Albornoz quien además destaco que se está preparando el tendido de energía eléctrica trifásica hasta el kilómetro 33, “esto nos garantiza una mejor prestación de servicios y es un logro para todos los vecinos, luego tramitaremos que llegue hasta el límite”. Ademas, se refirió al los festejos del día del niño.“Con fondos de la coparticipación, la Comisión de Fomento El Manso realizó la compra de 400 fardos de pasto para paliar la necesidad alimentaria de animales durante la emergencia que provoca el invierno en la zona”, explicó el comisionado, quien además destaco que, si bien nos es para todos los productores de la zona, esta ayuda se centra en los que fueron más afectados por las intensas nevadas.La distribución se llevó adelante en el paraje El Foyel con 200 fardos, dejando en reserva la misma cantidad por posible emergencia que provoque un nuevo temporal. La compra se abonará en cuatro pagos al proveedor de los mismos.Energía trifásicaMas adelante Albornoz confirmo que en virtud de una excelente relación que se mantiene con Edersa, ya están acopiándoselo los postes para realizar el tendido eléctrico trifásico hasta el kilómetro 33, “a mí no me gusta abrir la boca antes de que pasen las cosas pero, sí llegó la semana pasada un camión con materiales, con todo lo que es postes y anclajes para hacer el trifásico hasta kilómetro 33, así que a partir de septiembre una ves que mejore el tiempo se va a volver a arrancar con el tercer y cuarto tramo de limpieza de tendidos y ya se va hacer el trifásico hasta la pasarela de Jhons”.Además, Albornoz agrego que es de destacar el énfasis y el empeño que le puso la empresa Edersa al sector de El Manso, desde lo qué es la ruta, el margen de la ruta 40 y toda la ruta 83.Los límites de la comisión de fomentoAunque a modo de colaboración desde la comuna rural de El Manso se abastece con insumos a los pobladores que están incluso hasta en la recta de Palma, el comisionado de fomento Pablo Albornoz destacó que el ejido que le corresponde legalmente, a El Manso comienza en el puente de El Foyel, “nosotros en la comisión de fomento de El Manso apenas asumimos me junté con la gente de catastro de El Bolsón con Mastroiani y nos explicó cuáles son los límites legales , esto hace dos años. El ejido de la comuna va del puente del río Foyel hasta la subida del Centinela donde tenemos la división con la comisión de fomento de Villa Mascardi”, señalo.Dia del niñoEn relación al trabajo en las próximas semanas Albornos agrego que ya están con la mira puesta en agasajar a los niños, “la semana que viene, si dios quiere queremos empezar a ver si podemos hacer un pequeño agasajo para los niños, por lo que aprovecho para solicitar a cualquiera que tenga para donarnos juguetes bienvenido será, queremos darle un pequeño cariño a los nenes que tenemos en toda la comuna de El Manso, por lo que vamos a contar con algún conocido acá de El Bolsón, que no va ayudar para poder darle un pequeño mimo a la niños de toda la zona rural para festejar su día”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |