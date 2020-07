El máximo órgano del Poder Judicial consideró que no hay fundamentos que justifiquen la remoción de Pablo Huisman. Y resolvió que debe proseguir la investigación por los permisos truchos de circulación.El Superior Tribunal de Justicia de Chubut hizo lugar este miércoles de manera parcial a la presentación realizada por el intendente de El Hoyo, Rolando Pablo Huisman y ordenó suspender los efectos de la Resolución Nº 017/2020 del Concejo Deliberante de esa localidad cordillerana, que suspendía en sus funciones al jefe comunal.Los jueces Mario Vivas, Alejandro Panizzi y Florencia Cordón evaluaron la presentación en la que el intendente Huisman plantea un conflicto de poderes entre el Municipio de El Hoyo y el Concejo Deliberante, como así también el dictamen que sobre el caso presentó el Procurador General, Jorge Miquelarena.En ese contexto, los magistrados entendieron que no existen elementos mínimos que justifiquen la drástica decisión adoptada por el Concejo Deliberante de El Hoyo y no advirtieron en modo alguno que “la convocatoria de vecinos” a la que aluden, represente un entorpecimiento por parte del jefe comunal.El Superior Tribunal considera que “es ostensible la inconsistencia que se evidencia en la causa de entorpecimiento invocada” y remarcan que la trascendencia institucional del caso requiere de fundamentos que no fueron debidamente acreditados.Si bien los magistrados en su resolución ordenan la restitución en sus funciones del Intendente Rolando Pablo Huisman, la medida no afecta de ninguna manera la continuidad del trabajo de la Comisión que investiga la supuesta entrega de permisos “truchos” de circulación durante la pandemia.Fuente Diario Jornada-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |