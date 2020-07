Fue en tres procedimientos que realizo ayer por la tarde la división drogas Esquel en conjunto con la división drogas de la comarca en Epuyen, como resultado se secuestraron 21,8 kg de picadura de marihuana y distintos elementos ligados al proceso de trabajo con esta sustancia. Hay una persona detenida e incomunicada. Desde la agrupación Epuyen Produce repudian el procedimiento y piden la libertad del artesano detenido.En dialogo con noticiasdelbolson el jefe de la división de drogas de Chubut Comisario inspector Eduardo Alonso explicó que se realizaron ayer por la tarde tres procedimientos en distintos domicilios de la localidad de Epuyen, relacionado con una causa por Infracción a ley 23.737" con intervención Juzgado Federal Esquel.En uno de los procedimientos realizado en el callejón vecinal he intersección calle Cauquenes Epuyen se secuestró: semillas cannabis, 4000 dólares, 3 frascos con sustancia activa de plantas cannabis sativa.Además, en una vivienda lindante a otra morada sito en callejón la rinconada sin número a 1 kilómetro de la localidad de Epuyen se determinó tras una larga investigación que sería el lugar ocupado por una de las personas investigadas para realizar actividades ilícitas en infracción a la ley 23737.En este domicilio se secuestraron: 2 balanzas precisión, 20 kilogramos de marihuana dispuestas en varias bolsas, anotaciones, $56000 pesos, 1 celular, varios frascos de vidrio conteniendo aceite y extracto de cannabis, varios frascos de vidrios tipo goteros de distinto tamaño. Utensilios varios que presuntamente se utilizaban para la producción de aceite y cremas, explico Alonso quien además dejo en claro que el lugar no presentaba ninguna medida de seguridad sanitaria, ni de higiene.Mientras que en el tercer domicilio ubicado en calle los Retamos de Epuyen, se secuestraron anotaciones y elementos varios de interés a causa.No eran ladrillosCon todo el jefe de la división de drogas peligrosas de Chubut explico que los 20 kilos de cannabis secuestrados, estaban en distintos paquetes y bolsas. Tratándose de picadura de marihuana. No se presentaba en forma de ladrillo compacto prensado, lo que hace presumir que es todo de producción local.En tal sentido Alonso destaco que las actuaciones se iniciaron en el mes de abril en un control público prevención montado por División Drogas, Sustracción Automotores y Policía Patrimonial Esquel (can antinarcóticos PAX) en la Ruta Nac. 40 frente aeropuerto de Esquel y dónde está unidad posee una casilla policial, secuestrándose una encomienda que marcara el can antinarcóticos, en cuyo interior se secuestran goteros con aceite cannabis sativa. Con dicho secuestro el Juzgado dispone la realización de tareas investigativas por parte de la Div. Drogas Esquel y con el apoyo de la División Drogas de la Comarca, virtud que el causante se domicilia en la localidad de Epuyen, jurisdicción de esta última. De ahí surge todo este trabajo investigativo, sostuvo Alonso.Trabajo proliferoCabe destacar que, desde los últimos dos años a la fecha, tanto la división de drogas de Esquel como de la comarca andina han sido participes de distintos operativos alguno de significancia nacional como Cumbres verdes donde se secuestraron más de 35 kg de drogas o El Sureño que se realizó en Lago Puelo, El Hoyo y El Bolsón donde se secuestraron drogas en gran cantidad y armas de grueso calibre, desbaratando así una banda que se dedicaba al narcomenudeo.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |