Lo expresó a Radio 3 Santiago Lovera, el joven funcionario municipal denunciado por el intendente de El Hoyo, Pol Huisman, por confeccionar los permisos truchos de circulación desde la secretaría de Desarrollo Social. Aseguró que desde la sede municipal enviaban las personas a esa área para que les otorgaran un permiso ante una situación de fuerza mayor. También habló su madre y acusó al jefe de comunal de haber escrachado y soltado la mano a su hijo. Huisman se pronunció el domingo en un mensaje grabado."Me pagaron uno de los sueldos que me debían, falta un tercio, esta última semana de la Municipalidad no me han llamado, sí antes de ir a declarar, con la excusa del sueldo me llamaron y me dijeron que no vaya al Concejo porque no tenía facultades para tomarme una declaración", señaló Lovera."La verdad que me siento bastante abandonando, no creí que esto llegara a pasar, estoy prácticamente solo, no he tenido ninguna respuesta, los compañeros que tenía, ya los perdí", reprochó el ex funcionario de 23 años."Tengo principios de epilepsia, cuando hablo y me pongo muy nervioso, tengo crisis que necesitan medicación. Por eso no he salido a decir nada, para evitar ponerme nervioso", justificó."Yo acompaño a los concejales y les pido que esto se aclare pronto porque mi familia y yo la estamos pasando bastante mal", lamentó."La presión es constante, no sólo conmigo si no también con mi familia, es lamentable lo que está pasando acá", remarcó.Lovera, un militante que fue designado por Huisman como secretario de Juventud, aseveró que "nosotros estábamos en Desarrollo Social, los vecinos iban a la Municipalidad y de ahí lo mandaban a nuestra área porque los permisos salían más rápido. Por ende todos sabían que estaban saliendo los permisos"."No pedíamos los permisos a la Provincia, copiábamos y pegábamos el formulario, pero siempre lo hicimos con intención de ayudar a la gente, nunca con el espíritu de habilitar a alguien para ir a pasear, sino por cuestiones personales de fuerza mayor u operaciones", fundamentó."Los del pueblo que me conocen saben que siempre he ayudado a la gente, desde la iglesia, o del grupo scout sin pedir nada a cambio", se defendió Lovera."Nos pidieron la renuncia a todo el equipo de Desarrollo Social, fue a la noche, nos dijeron que si no renunciábamos iban a expulsar al intendente", contó."Nunca lo quise hacer, no era mi intención, hoy creo que somos la parte más delgada del hilo, por donde se corta, porque nos están queriendo echar la culpa a nosotros", rechazó."Primero que nada pedirles disculpas por lo que hice o hicimos, no fue mi intención hacer algo irregular, y agradecer a familiares y amigos que nos está acompañando", valoró."Estoy dispuesto a que se aclare todo, voy a ir al Concejo todas las veces que me lo pidan", aseguró Lovera."Es muy difícil estar todos los días pendientes de lo que va a pasar con él, somos una familia humilde y nunca nos había pasado esto", expresó entre lágrimas la madre de Lovera."Mi hijo le hizo toda la campaña a Pol Huisman, todo el mundo lo vio recorriendo las calles, casa por casa, para que votaran por él. Y ahora que lo abandone y lo escrache por Facebook, me parece totalmente fuera de lugar", recriminó."Él está como intendente gracias a la militancia de mi hijo y de otras personas, lo tendría que haber resuelto puertas adentro, pero no escracharlo de esa forma", objetó.Que dice Huisman?"Me acusan de supuestamente entorpecer la tarea de una Comisión Investigadora porque denuncié en la Justicia a un ex agente municipal que confesó haber cometido el grave delito de falsificación de documento", argumentó por su parte el intendente Huisman en un mensaje grabado el domingo por la noche."Hice lo que debía hacer, lo que la ley me obliga me obliga como funcionario público, si tomo conocimiento de un delito, debo denunciarlo de inmediato, y eso hice", se excusó.