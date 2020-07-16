El siguiente es el parte oficial que entrega cada mañana vialidad nacional sobre el estado de rutas en la región.
El Bolsón Mascardi
TRAMOS CON VISIBILIDAD REDUCIDA POR BANCOS DE NIEBLA. CALZADA MOJADA POR
LLUVIAS. SECTORES CON BAJA ADHERENCIA POR FORMACION DE HIELO, PRINCIPALMENTE EN
EL FOYEL, PAMPA DEL TORO, LA VERANADA Y CAÑADON DE LA MOSCA. BANQUINAS
INESTABLES CON NIEVE Y HIELO. CIRCULAR A BAJA VELOCIDAD.TENER PRESENTE QUE ES UNA
RUTA SINUOSA CON MUCHAS CURVAS Y CONTRACURVAS. EVITAR REALIZAR MANIOBRAS DE
ADELANTAMIENTO. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS, PARA SER UTILIZADAS CASO DE
SER NECESARIO.
Mascardi Bariloche
SECTORES DE LA CALZADA CON BAJA ADHERENCIA POR PRESENCIA DE HIELO. CALZADA
MOJADA POR LLOVIZNAS.TRAMOS CON BANQUINAS INESTABLES CON BARRO Y NIEVE.
CIRCULAR A BAJA VELOCIDAD. EVITAR REALIZAR MANIOBRAS DE ADELANTAMIENTO.
RECORRIDO CON CURVAS CERRADAS. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS, PARA SER
UTILIZADAS EN CASO DE SER NECESARIO.
Jacobacci El Maiten
SOLO VEHÍCULOS 4X4. CALZADA CON ACUMULACIÓN DE BARRO . TRAMOS CON NIEVE Y
HIELO. RECORRIDO ANGOSTO CON CURVAS CERRADAS. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE
CADENAS, PARA SER UTILIZADAS EN CASO DE SER NECESARIO.
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