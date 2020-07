Esta mañana el encargado del retén policial en el límite sobre la ruta nacional 40 oficial Marcos Troncoso confirmó que todavía no se ha recibido ninguna directriz por parte de la regional apostada en Esquel en cuanto a la flexibilización en el límite interprovincial.El oficial Marcos Troncoso lleva adelante el retén policial de la policía de Chubut sobre la ruta nacional 40 a la altura del paralelo 42, consultado esta mañana sobre si ya había recibido alguna indicación respecto al decreto firmado por los gobernadores Carreras y Arcioni explicó, "Por el momento no tenemos nada oficial de la flexibilización. No nos han comunicado nada oficial a nosotros sobre alguna modificación respecto de los permisos".Más adelante y en relación al acuerdo firmado el día martes el efectivo policial destacó, “en forma escrita oficialmente no tenemos nada nosotros, yo me sigo rigiendo por las órdenes anteriores lo que sí se ha aplicado es el pase de fase, cambio de estado en la provincia de Chubut, se salió de lo que era el aislamiento y estamos en distanciamiento social”, comento.Permisos sin validezSeguidamente y consultado sobre la validez de los permisos que otorga la provincia Río Negro a través de su aplicación y que también se están tramitando en la oficina de empleo de El Bolsón para los cuentapropistas que necesitan trasponer el límite para trabajar Troncoso explico, " no, tiene validez, a ver cómo ya les he explicado fuera de micrófono, Si usted viene a entrar a mi casa no le va a pedir permiso a mi vecino para entrar, el permiso de Rionegro es para circular en Rionegro, para ingresar a la provincia Chubut usted necesita el permiso de Chubut. El que se adquiere mediante la página seguridad2.chubut.gob.ar ", enfatizó Troncoso.Por último, el oficial destacó que esta situación puede variar en cualquier momento dado que se está esperando la comunicación oficial desde la regional con asiento en Esquel.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |