Ocurrió durante el mediodía del sábado cuando un hombre de 87 años se disponía a cruzar la avenida Sarmiento y fue envestido por un vehículo. Si bien el golpe no fue a gran velocidad el octogenario fue derivado al hospital local para realizar controles y quedo internado.En medio de una lluvia persistente que hacia peligroso transitar por las calles, el día sábado se produjo un accidente vial cuando un vecino de El Bolsón estaba trasponiendo la avenida Sarmiento, en momentos que ya está sobre la mitad de la arteria fue envestido por un Volkswagen que según destacaron los testigos doblo desde Azcuénaga hacia Sarmiento sentido sur, "la señora no lo vio, pero como iba muy despacio el golpe no fue grande", detallo uno de los testigos mientras personal del hospital y policía colocaban al desafortunado octogenario en la camilla para derivarlo la hospital local.Mas tarde personal de la unidad 12 confirmo a noticiasdelbolson que el hombre no tenía lesiones de gravedad, pero que de igual manera quedo en observación y mas tarde se constato que presentaba una fractura de peroné.