Fueron las palabras de Mirta Soria, abuela de uno de los jóvenes que fue rescatado la madrugada del lunes en la zona aledaña a Lago Escondido.El relato en primera persona cuenta como los chicos salieron primero de a caballo con los perros a recorrer el campo, hasta aquí un hecho normal para la vida rural, sin embargo, pronto cambiaría el escenario terminando en un rescate a la 1:30 de la madrugada con 8 grados bajo cero, "me pasó un percance con mi nieto, a nosotros que conocemos la zona, que estamos en la zona de Mallín Ahogado de toda la vida, ahí hacia la planicie, hacia al lago escondido hay 1,50mts de nieve, mi nieto salió con los caballos y los perros y justo encontraron un chancho jabalí, los perros se le fueron y él su desesperación fue más grande de sus perros que no se los maté el chancho, que salió corriendo atrás de ellos", relata Mirta.Mas adelante cuenta, "llegaron una cierta parte de mi campo, que yo colindo con el lago escondido y se le fueron los perros al chancho que estaba entre las entre las plantas, cuando el dio cuenta que estaba peleando el perro con el jabalí se fue a defender sus perros para esto el chancho y los perros ya se habían ido hacia él arroyo del pedregoso abajo", explicó la abuela del joven.En toda esta corrido por sus perros Ramiro y su amigo perdieron la noción del tiempo, no se dio cuenta del tiempo, cuando se dio cuenta ya eran las 5 o 6 de la tarde que apenas le quedaba mínimo de rayita al celular y ahí fue que le llamó por primera a la madre después llamó otro amigo de acá de El Bolsón que fueron los contactos que tuvo, detallo y agrego que el otro chico tuvo más con contacto porque él tenía más batería y trataban de hablar con Pablito Massa que lo ayudó un montón, enfatizo Mirta.Seguidamente muy emocionada la abuela hizo público el agradecimiento a todos los que ayudaran en el rescate de los dos chicos, "hoy quiero hacer un agradecimiento a toda la gente y particularmente a mis vecinos que están en la zona que son Juan Fernández, Francisco Gauna, Sami Massa y bueno la gente del Lago Escondido que no tengo palabras para agradecer, a Pablo Massa toda la gente del Lago Escondido a Diego Pérez que estuvieron en esa noche Trágica para nosotros, que fue un milagro de Dios que salvó este chico", detallo con lágrimas en los ojos.Desde las 10 de la mañana hasta que llegaron a las ambulancias a las 2 de la madrugada los chicos estuvieron deambulando por el campo con un metro de nieve y 8 grados bajo cero, "a los rescatistas cuando caminaban el pelo se le congela, a Sami a Francisco a todos y todos pendientes de una noticia buena, esa noche no queríamos noticias malas, queríamos lo mejor y fue un milagro.Un mensajeSeguidamente Mirta aprovecho para dejar un mensaje a todos los que disfrutan de la montaña, "fue en un descuido, pero yo pretendo que a la montaña la respeten, gente yo a la montaña la súper respeto, yo me crie con un sabio de la montaña, un viejo que fue mi papá y siempre me enseñó que a la montaña hay que respetarla, por la temperatura, por los arroyos, por la nieve, lo más importante que esto quede recalcado, no sólo para mi nieto para un montón de gente de mallín que salen los chicos a cazar, que salen los chicos a abstraerse que quieren ser cazadores que no lo lleva nada bueno, son jóvenes y no le podemos privar a veces de hacer sus cosas, pero también están los riesgos que pasan y hoy por hoy yo doy gracias a Dios que salvamos a mi nieto, salvamos a Valentín y estoy orgullosa".Finalmente, Mirta ya explico como también los perros colaboraron para que Valentín y Ramiro fueran encontrados con bien dado que en un punto los chicos se sentaron a esperar el desenlace, lo que llegue primero, sin embargo, los perros no dejaban de cobijarlos se les echaban sobre el cuerpo y los mantenían calientes.Gracias a las comunicaciones que lograron tener telefónicamente los chicos pudieron ubicar a Pablo Massa en el lugar que se encontraban, y dado el conocimiento que Massa tiene de la zona, pudo llegar con un cuatriciclo adaptado especialmente para la nieve ya que como decía Mirta en sectores la altura de la nieve pasaba el metro y medio.