El hecho habría ocurrido en el interior de un remís y desde la comisaría de la familia de El Bolsón la oficial principal Gabriela Campillay confirmó que hay una investigación en curso y se están tomando las declaraciones pertinentes. También se refirió al abandono de persona ocurrido anoche denunciado por un remisero, "en sí quién tiene que actuar es el hospital y trasladarla al hospital, porque inclusive el digesto contravencional lo que dice es que no es una persona que pueda ir detenida, es una persona enferma".Sobre la investigación de un presunto abuso a una persona con retraso madurativo la titular del comisaria de la familia explicó que la denuncia fue realizada por la propia víctima, una conocida vecina de El Bolsón con un retraso madurativo evidente, incluso es usuaria de la empresa de Remis a la que está denunciando, esta mañana a la titular de la comisaría de la familia de El Bolsón Gabriela cae Campillay confirmó la denuncia y explico, "el fin de semana se recepciona una denuncia instancia privada, de un presunto abuso, la persona si tiene un retraso madurativo y es una persona mayor de edad, de la tercera edad", precisamente.Consultada la oficial principal sobre si la investigación se centra en una conocida empresa de remises explico que sí y se están realizando las diligencias pertinentes, "la señora había tomado un remís pero ahora se está la etapa investigativa a ver cómo fue y cómo se sucedieron los hechos y por lo tanto cómo está la fase investigativa mucha información de esto no le puedo brindar, Aparte que es un delito de instancia privada y siempre tenemos que preservar la identidad de la persona y los detalles del hecho".De igual manera la funcionaria explicó que la víctima si bien es clienta asidua de esta empresa de remises, su situación de salud le impide recordar cuál fue el móvil que habría tomado y al cual denuncia por abuso sexual.Abandono de personaMás adelante se le consultó a la titular de la comisaría de la familia por el hecho ocurrido anoche en pleno centro de El Bolsón donde personal del hospital de área local se negó a asistir a una mujer que estaba mojada y tirada en la vereda pidiendo auxilio, " vi la nota periodística y el video posteado por noticias del Bolsón, es una señora que es conocida la localidad que anteriormente ha trabajado al hospital con ella y cada vez que se le requirió se presentó, en este caso no podría decirle que fue lo que pasó porque no fue conducida al hospital", sostuvo.Seguidamente Campillay explicó que se trata de una mujer ya conocida que tiene problemas de alcoholismo sin embargo le llamó la atención la situación que se generó anoche.¿Quién se hace cargo?Consultada la oficial principal sobre la situación dada anoche en la cual el hospital no se hizo cargo, a la policía no le corresponde y si ¿la comisaría de la familia puede tomar cartas en el asunto? explico: " para estos casos es que se va activar la casa Refugio, que es de contención, pero todavía está en proyecto. En sí quién tiene que actuar es el hospital y trasladarla al hospital, porque inclusive el digesto contravencional lo que dice es que no es una persona que pueda ir detenida, a raíz de su adicción, que es una persona enferma y que tiene que ser tratada como tal", informó la funcionaria policial.