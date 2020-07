La delegación local del Instituto Provincial del Seguro De Salud de Río Negro reabrirá sus puertas a partir de mañana 22 de Julio, será en el horario de 9:00 horas hasta las 12:45.Así lo confirmó esta mañana la delegada local Eda Cerda quien en diálogo con noticias del Bolsón destacó que la apertura se realizará cubriendo todas las medidas que rigen en el protocolo preventivo, dado que nos encontramos en fase de distanciamiento social.Sin turnosConsultada la funcionaria si la recepción será con turnos previos o por orden de llegada confirmó que no está estipulado entregar turnos, por lo que trabajarán con los afiliados que lleguen hasta el edificio de la obra social, "le solicito a todos los afiliados que no tengan necesidad de una asistencia personalizada, continúen manejándose con el buzón de correspondencia que nos dio un excelente resultado durante todo este tiempo, dado que todavía no estamos con todo el personal trabajando ya que tenemos algunos compañeros que están con licencia por riesgo sanitario", detalló Cerda .Sobre el protocolo de atención la funcionaria explico que el horario de atención será de 9:00 a 12,45, el ingreso a la delegación será de hasta 4 personas con permanencia dentro del edificio.Además, se mantiene el buzón de entrada para dejar la documentación a fin de evitar colas de espera, también hiso hincapié en que se priorizará el ingreso de adultos mayores y embarazadas, “todos aquellos que ingresan al edificio deberán hacerlo con uso obligatorio de barbijo o tapaboca y una vez que estén en el interior del edificio deberán mantener el distanciamiento social de 2 m entre cada persona”, sostuvo.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |