Luego de los anuncios de cambio de fase en El Bolsón, los locales gastronómicos ya pueden abrir sus puertas. Así es el caso de la histórica y tradicional confitería de Jauja, dialogamos con Camilo quien nos explicó que la nueva realidad es el día a día.Finalmente y tras días de incertidumbre llegó el tan ansiado momento para los gastronómicos la posibilidad de reabrir sus puertas, así fue el caso de la popular confitería de Jauja quién consultado sobre las expectativas Camilo nos explicó, " la verdad que con mucha alegría reabrimos, con muy buena energía desde la gente que pasa, que viene, aquel que no está cerca también envía mensajes y básicamente es eso es alegría de volver a retomar una costumbre que uno tiene, que es que tomarse un café o comer, algo tan habitual en nuestra cultura costumbres que de apoco debemos recuperar".Seguidamente y en relación a las expectativas que mantienen los gastronómicos Camilo expreso, "la expectativa, siempre somos positivos, por naturaleza nosotros somos así y por eso desde el primer día estamos empujando. La realidad es que todo este tiempo a mi particularmente me enseñó a no esperar demasiado, a ir día a día, en este momento hay mucho movimiento, imagino que a medida que se vayan corriendo los días se irá normalizando, pero estamos con mucha calma esperando y muy de a poquito aprendiendo a convivir con las nuevas normas", sostuvo el empresario.El Delivery sigueFinalmente y en relación al servicio de Delivery, esta modalidad que se impuso en virtud de la cuarentena por el covid-19 Camilo detalló que esta situación surgió un nuevo tipo de venta, aunque no alcanzo para cubrir los gastos que tienen en base a esta gran empresa como es Jauja, si les permitió generar un movimiento diario y nació un nicho en el cual se han hecho nuevos clientes y se han podido mantener a los clientes tradicionales, por lo que la intención de la empresa es continuar con la modalidad.