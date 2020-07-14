ANTE LA SITUACION LOCAL POR COVID-19, EL HOSPITAL DE AREA EL
BOLSON INFORMA
- SE RECIBIO EL RESULTADO NEGATIVO DEL TEST VIROLOGICO DEL
PACIENTE DERIVADO EL DIA SABADO AL HOSPITAL ZONAL
BARILOCHE.
- SE ESPERA EL RESULTADO DEL TEST VIROLOGICO DEL CASO
SOSPECHOSO NOTIFICADO EN EL PARTE DE AYER. SUS CONTACTOS
ESTRECHOS PERMANECEN ASINTOMATICOS BAJO SEGUIMIENTO.
- SE INTERNO DURANTE LA TARDE DE AYER UNA PACIENTE QUE
CUMPLE LOS CRITERIOS DE CASO SOSPECHOSO. SE ESPERA EL
RESULTADO DEL TEST VIROLOGICO. SUS CONTACTOS ESTRECHOS
PERMANECEN ASINTOMATICOS BAJO SEGUMIENTO.
- SE ENCUENTRA EN ESTUDIO LOS NEXOS EPIDEMIOLOGICOS DE LOS
PACIENTES PREVIAMENTE MENCIONADOS.
- NO HAY EVIDENCIA DE CIRCULACION VIRAL COMUNITARIA A LA
FECHA, EN NUESTRA LOCALIDAD.
- SE RECUERDA A LA COMUNIDAD MANTENER LAS MEDIDAS DE
Tec.M
PREVENCION VIGENTES:
• MANTENER LA DISTANCIA SOCIAL DE 2 MTS.
• LAVADO FRECUENTE DE MANOS CON AGUA Y JABONO
USO DE ALCOHOL EN GEL.
• VENTILACION DE LOS AMBIENTES, LIMPIEZA Y
DESINFECCION.
• OBLIGATORIO EL USO DE TAPABOCAS AL SALIR DEL
DOMICILIO.
• DESINFECTAR LOS OBJETOS DE USO FRECUENTE.
• PROHIBIDO COMPARTIR MATE Y OTRO UTENSILLOS
(VASO, BOTELLAS).
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