Ante la situación local por el COVID-19, el Hospital de ÁreaPrograma El Bolsón informa:-No se han notificado nuevos casos sospechosos al momento del. parte-Hasta el momento no hay evidencia de circulación comunitaria ennuestra localidad-Se recuerda a la comunidad continuar con las medidas deprevención:*Mantener la distancia social de 2 metros. *Lavado frecuente de manos con agua y jabón o uso de alcohol engel*Ventilación de los ambientes, limpieza y desinfección*Obligatorio el uso de tapabocas al salir del domicilio*Desinfectar los objetos que uses frecuentemente*Prohibido compartir el mate (vaso, utensillos, etc)