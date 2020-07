Es a través de un proyecto aprobado por el concejo deliberante de El Bolsón por el cual le pide a la empresa consignataria del servicio de agua potable en la localidad de El Bolsón, que flexibilice la documentación que le exige a los parcelarios para acceder al derecho inalienable del agua potable.Luego de aprobada la normativa dialogamos con el concejal Robertino Rinaldi quien fue uno de los impulsores del proyecto, “fue a través de del trabajo que hicimos junto con Fabián Rudolph y Gestara para pedirle ARSA que para las conexiones domiciliarias de agua donde ya hay una red tendida bajé los requisitos, es decir el papeleo”, sostuvo el edil.Además, Rinaldi agrego que a veces la problemática está de índole burocrática que tiene un sentido, hoy por la crisis es necesario flexibilizarla para lograr que todos los vecinos y vecinas que tienen la posibilidad conectarse porque ya hay una red lo hagan.El acceso al aguaSobre los barrios que tiene una red pero los vecinos no pueden cumplimentarlos requisitos Rinaldi explico, “es una problemática de muchos barrios donde ya hay red y por estos temas burocráticos no pueden conectarse y aparte sucede que en un lote familiar antes vivía una única familia, pero a través de los años la familia va creciendo y se van haciendo distintos domicilios en el mismo lote y por las leyes cómo estaban hasta ayer accedería a una sola bajada para el servicio de agua habilitada y eso no alcanzaba para tres cuatro viviendas. Entonces lo importante es que cada vivienda que hay en los lotes pueda conectarse al agua”, enfatizo.En la practicaSobre cómo se implementará este pedido la empresa concesionaria sostuvo: “ahora tenemos que coordinar a ver cómo se puede flexibilizar, eso hay que coordinarlo dialogar con la prestataria ARSA, pero básicamente esto tendría que ser una cuestión de formas, hay una lógica para los requerimientos legales que piden que tiene su lógica en la legalidad, justamente entonces lo que tenemos que lograr ver de qué manera se puede flexibilizar eso dentro del marco de la ley. Una de las exigencias y tiene razón la empresa es la mensura para después darle los servicios porque muchas veces no están bien la situación catastral de las casas”.Por esto hay que buscar un método donde se certifique que hay una vivienda, que hay gente y la cantidad gente viviendo ahí y que necesita el agua potable, más allá de la cuestión de la mensura que esto tendría que estar en proceso de realizarse, “si hay persona viviendo y que necesitan el agua, porque es un derecho humano esencial”, sentenció el concejal.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |