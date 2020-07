Es el pedido reiterado desde hace días por parte de los preadjudicatarios que le piden a la municipalidad lacustre que tome rápida acción para evitar que se siga ocupando el espacio, incluso deforestando. A mediados de la tarde llegó personal de Infantería para evitar que se sigan realizando tomas en el lugar."La verdad es que somos un grupo grande de familias que venimos esperando hace muchos años, en nuestro caso nosotros estamos anotados desde la gestión de Iván Fernández y hay gente que hace más años todavía que está esperando, con el gobierno de Ibarra se dio un listado un tiempo antes que él saliera”, explicó la vecina.Mas adelante agregó que preadjudicatarios eran unas 120 familias de un proyecto que se hizo entre la provincia, bosques y la municipalidad de Lago Puelo pero que faltaba que el concejo aprobará este proyecto, que lo hizo los últimos días de diciembre, pero en febrero el concejo también aprobó otro otra acción que era el sistema de puntaje por el cual el ejecutivo tenía que asignar una oficina y personal para qué revisarán todos los legajos de todas las familias para que sea una elección limpia, explicó Carolina a modo de repaso.Seguidamente y en relación a la situación actual la pre adjudicataria agregó, "hay gente del circo que quedó varada acá, nosotros estuvimos hablando con unos chicos de Córdoba, de Mendoza que quedaron por la pandemia y están ahí ocupando lotes que ya tenían preadjudicatarios”, además la vecina ante la consulta sobre si hay familias Chilenas ocupando sostuvo “sí, hay una familia de gente chilena que dice que hace 4 años que viven en Puelo y otras personas más, tenemos videos que respaldan todo”, enfatizo Carolina.Finalmente, la vecina denunció que no sólo están ocupando tierras que ya tenían a otros vecinos preadjudicados, sino que también están deforestando el bosque, " aparte de ser tierra de nadie, están trabajando hasta cualquier hora, los vecinos se quejan, están vendiendo madera, está todo publicado en Facebook, hay gente que está vendiendo la madera que sacan de aquí al punto que tienen hasta un aserradero portátil metido acá dentro para poder vender la madera ya procesada”, denunció la vecina.La presencia de infanteríaYa con las primeras horas de la tarde del día jueves 2 de Julio llegaron efectivos de Infantería de la provincia de Chubut, quiénes se apostaron en los ingresos al predio y según destacaron ellos mismos a los preadjudicatarios, la finalidad de su presencia en el lugar es para evitar que más personas ingresen a seguir tomando y también para exigirle la salida a los que no están en el listado de los preadjudicatarios, dado que están denunciados en fiscalia y se espera la orden del organismo judicial para realizar el desalojo.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |