Cerca del Mediodía de hoy el hombre que fue detenido ayer en un sector del paraje Las Golondrinas recuperó la libertad; Así lo confirmó su abogado Jerónimo Gonzaga.Al hombre lo detuvo gendarmería nacional con 10 dosis de clorhidrato de cocaína y 30 de marihuana, además en horas de la tarde se le realizó un allanamiento en la vivienda que alquila también en el paraje Las Golondrinas y se secuestraron distintos elementos como balanzas de precisión y una suma importante de dinero en efectivo."En el día de la fecha me presenté en el escuadrón 35 de gendarmería nacional y me hice cargo de la defensa del imputado por la tenencia de estupefacientes que fue detenido ayer, al cual también se le realizó un allanamiento en su morada", explicó el doctor Gonzaga.Seguidamente, el letrado explicó que una vez tomado el caso pidió la liberación de su defendido dado que el mismo se encuentra a derecho y a disposición de la justicia, por lo que luego de la instrucción judicial y de que le solicitará la libertad al magistrado interviniente, el imputado quedó libre y se ya se encuentra en su domicilio.