Distintos vecinos siguen quejándose por la falta de atención personalizada del Anses El Bolsón así lo plasmó esta mañana en diálogo con la prensa Miriam Pereira vecina del barrio Los Hornos.Indignada por lo que le sucedió esta mañana cuando se dirigió en persona a la oficina local del Anses, Miriam Pereyra llamo a los medios para contar como, según ella, fue destratada, " hace 4 meses que no puedo cobrar la asignación y por ende tampoco puedo cobrar la ayuda familiar que da el gobierno, resulta que te mandan hacer el reclamo a una página web y está colapsada llamas al 130 y te dicen que tampoco te pueden ayudar por todo esto hoy a la mañana fui caminando hasta la Anses y me encontré con que gente trabajando adentro pero que no te quieren atender", destacó la vecina muy ofuscada.Seguidamente y consultada sobre y había intentado hacer el reclamo vía web cómo rezan las normativas, Miriam explico qué es un acto imposible de concretar, Ya que en todo momento la página te devuelve la leyenda que está colapsada, "yo hace cuatro meses que no cobró la ayuda del estado y nos estamos manteniendo con lo poco que puede generar mi esposo, que gracias a Dios logra salir a trabajar aunque sea mediodía, de esa manera estamos subsistiendo pero yo no sé si una vez que vuelvan a abrir en la Anses a mí me van a pagar todo lo que no me pagaron en estos 4 meses o si ya lo perdí", enfatizó la vecina.Algunos Sí y a otros noFinalmente Miriam sostuvo que no sólo se sintió maltratada por la persona que le hablaba a través de la puerta que ni siquiera le quiso recibir sus papeles para elevar la queja por el no pago, si no que al lado suyo a otro hombre le recibieron los papeles, se los llenaron y se los devolvieron y a tono de broma del hombre le decía --a mí ya me hicieron los papeles así que ahora me quedo tranquilo--, esta desigualdad enojó más aún a la vecina que consultaba de quién depende de que la Anses El Bolsón vuelva a abrir sus puertas y a recibir personalmente a los vecinos.