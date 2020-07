El Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Salud, estableció los protocolos para el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos.Para tal fin, la cartera sanitaria provincial dispuso, mediante resolución, crear el Registro Provincial Obligatorio de Donantes Voluntarios de pacientes recuperados de COVID-19 para la gestión y supervisión clínica y epidemiológica del listado de personas que manifiesten su conformidad para la práctica de donación altruista y voluntaria. Dicho Registro estará coordinado por la bioquímica Celeste Gómez.Asimismo, se estableció que los profesionales médicos y las instituciones en los que se desempeñan, ya sean de dependencia estatal o privada, deberán establecer su propio protocolo clínico de uso compasivo de Plasma de pacientes recuperados de COVID-19 y el modelo de consentimiento informado a utilizar para dadores y receptores de Plasma.Cada establecimiento que se adhiera deberá incluir en su protocolo institucional una planilla de Informe Estadístico de Hospitalización de Paciente COVID-19.Cabe señalar que la administración de Plasma de personas que han sufrido la infección por COVID-19, podría ser eficaz para tratar los nuevos pacientes y así disminuir los riesgos de mortalidad o morbilidad severa, aunque aún no hay evidencia estadística de eficiencia.En Río Negro a la fecha el número de pacientes recuperados representa casi el 80% del total de los infectados, sin embargo no todos están en condiciones de ser donantes de Plasma. Sólo podrán serlo aquellos pacientes que demuestren condiciones clínicas favorables y cantidad adecuada de anticuerpos lgG para COVID-19.¿Quiénes podrán donar Plasma?El plasma será obtenido a través de la donación voluntaria y altruista. Podrán ser donantes las personas mayores de 16 años y menores de 65, de sexo masculino y si se tratara de mujeres no deberán contar con antecedentes de gesta ni abortos. Las personas recuperadas que no hayan recibido transfusiones y que su alta médica haya operado en un lapso no mayor a los 28 días y deben prestar su consentimiento informado.A todos los postulantes voluntarios de les realizará un tamizaje de anticuerpos a través de un test rápido para certificar cualitativamente la presencia de anticuerpos; una evaluación médica que incluya análisis clínicos para descartar infecciones transmisibles por sangre, y un hisopado para PCR-COVID-19 para excluir infección activa o reinfección en el paciente.Extracción de sangreLa extracción de sangre para la obtención de plasma puede realizarse por dos métodos. Mediante una aféresis mecánica en aparato espacial para este tipo de extracción y por extracción de sangre completa, centrifugación, separación del plasma y reinfusión de glóbulos al donante, acompañado de líquido que compense la pérdida del volumen donado.Las instituciones elegirán cualquiera de los dos métodos de acuerdo a sus posibilidades técnicas, respaldando su práctica con un protocolo técnico, donde dejen constancia de la modalidad utilizada y garantizando buenas prácticas de manufactura.En todo momento se deberá asegurar que el donante acompañado, confortable y reafirmando su voluntad con una excelente calidad de atención.Transfusión de PlasmaEs importante remarcar que la utilización de Plasma de convaleciente de COVID-19 se encuentra en etapa experimental. Su uso con fines terapéuticos aún no cuenta con una evidencia estadísticamente comprobable de eficacia.Es por eso que el uso en el territorio provincial debe ajustarse a algún ensayo clínico autorizado o al protocolo de uso compasivo.Este uso tiene como fin aliviar la situación de pacientes infectados, evitando progresión a formas complicadas o graves y generar datos de calidad que permitan encontrar una asociación significativa entre uso de plasma y recuperación de pacientes con enfermedad en curso.El uso compasivo responde al criterio del médico tratante y debe contar con el consentimiento informado del receptor.¿Quiénes podrán recibir plasma?Podrán ser receptores de Plasma los pacientes que hayan firmado previamente el consentimiento informado específico en su condición de Receptor de Plasma de convaleciente de COVID-19.Deberán ser pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 mayores de 18 años.No se indica en pacientes embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas a las transfusiones de sangre y en pacientes que se encuentren con asistencia respiratoria mecánica o falla multiorgánica, es decir que no está indicado en las formas graves de la infección.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |