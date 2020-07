Vialidad Nacional informa que, debido a las fuertes heladas y nevadas previstas para la zona cordillerana de la provincia, a partir de las 19 hs se interrumpirá, de forma preventiva y para todo tipo de vehículos, la circulación por la R.N. N° 40 entre S.C de Bariloche y El Bolsón. La medida semantendrá hasta nuevo aviso.Mañana a primera hora se evaluará el estado de la calzada y si están garantizadas lascondiciones mínimas de seguridad se habilitará. Es importante mencionar que solo sepermitirá la circulación de unidades de emergencias sanitarias con su debido acompañamientoy previa coordinación para garantizar la seguridad de desplazamiento.La interrupción total y preventiva de la circulación en horario nocturno se realiza con elobjetivo de evitar siniestros viales, resguardar la seguridad de los usuarios y anular lacirculación por rutas nacionales con poca visibilidad y condiciones adversas por nevadas eintensas heladas.Personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Río Negro llevarán adelante elcontrol y corte de la calzada e informarán a los usuarios de la restricción vigente.Si bien se esperan nevadas persistentes durante la noche y la jornada de mañana sobrela zona oeste, se destaca que dicha medida no afectará a la circulación por las RN 23 y 1s40.Asimismo, si bien se recomienda no circular en horario nocturno por dichas rutas, se recuerdaque la RN 1s40, entre la RP6 y el límite con la RN237, continúa habilitada solo para vehículos4x4 por presencia de tramos con acumulación de nieve y formación de hielo.Vialidad Nacional solicita respetar al personal presente sobre la calzada, chequear elestado de las rutas en las páginas oficiales de los organismos y esperar a que mejoren lascondiciones meteorológicas para emprender el viaje.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |