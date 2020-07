Sectores de la calzada con baja adherencia por presencia de hielo en las zonas altas del recorrido. Tramos con acumulación de nieve en banquinas. Equipos viales en la zona de camino. circular a baja velocidad.Tener presente que es una ruta sinuosa con muchas curvas y contracurvas. recorrido con granceo de sal.Respetar los espacios de adelantamiento. portación obligatoria de cadenas, para ser utilizadas caso de ser necesario. Se recomienda no circular de noche.PronosticoNublado. Intensas heladas. Rige alerta por nevadas persistentes y lluvias intensas (smn). Vientos moderados.Ruta 40 Villa Mascardi – Circunvalación Bariloche - lte. con Neuquén 54 kmPavimento calzada mojada por lluvias / baja adherencia transitable con precaución calzada con baja adherencia por lluvias. Tramos con banquinas inestables por nieve. Circular a baja velocidad. Evitar realizar maniobras de adelantamiento.Recorrido con curvas cerradas. Equipos viales en la zona de camino. Portación obligatoria de cadenas, para ser utilizadas en caso de ser necesario. Serecomienda no circular de noche.PronosticoNublado con lluvias aisladas. Rige alerta por nevadas persistentes (smn). Vientos moderados. Heladas nocturnas.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |