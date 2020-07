En el marco de la emergencia sanitaria y con la implementación del Distanciamiento Social, la subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Lago Puelo realizará un censo de productores, a fin de actualizar el banco de datos."Hoy tenemos una realidad muy distinta a la que teníamos a principio de año, por eso vamos a contactarnos con los productores para poder hacer un análisis detallado de la situación actual", explicó el subsecretario de Producción, Néstor Vidal.Con este objetivo, a partir de la próxima semana, integrantes de la subsecretaría se pondrán en contacto con todos los productores registrados en la zona con el objetivo de conocer su situación actual luego de más de cien días de cuarentena en el país.Importante: El relevamiento no incluirá la solicitud de datos personales si no el estado de situación productiva. El municipio no pide datos personales de manera virtual.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |