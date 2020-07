Río Negro cumplirá este mes normalmente con el pago del cronograma salarial, y además con el pago del aguinaldo completo al 82% de la planta del personal de la provincia.El ministro de Economía, Luis Vaisberg, se refirió a la situación económica que está afrontando Río Negro: "La Provincia está haciendo un esfuerzo, con ayuda del Estado Nacional en sus aportes a través de ATN y el préstamo que en este momento estamos resolviendo, que Nación aporta a las provincias para hacer frente o cubrir parcialmente la disminución de recursos; estamos haciendo una revisión de cada ítem del gasto de la provincia"."El gasto salarial es el que más representa y el que más importa a la provincia, para poder cumplir con el salario y reconocer el esfuerzo que están haciendo los trabajadores públicos para mantener el Estado funcionando".Junto con el cronograma de pago de salarios que fue anunciado ayer por la gobernadora Arabela Carreras, Vaisberg agregó que "con el mayor esfuerzo posible hemos podido anunciar el pago del aguinaldo en tres cuotas"."Es importante destacar que en la primera cuota del mes de julio estamos cubriendo algo más del 80% de los empleados del poder ejecutivo rionegrino que cobrarán su aguinaldo en tiempo y forma, en una cuota, porque la mayor parte de los empleados del ejecutivo está comprendido dentro de este corte que hemos hecho de pagar en la primera cuota aquellos sueldos brutos en concepto de aguinaldo que no superen los $30.000"."Es decir, todos van a cobrar en una cuota al menos una parte de su aguinaldo. Aquellos que superen los $30.000 de bruto, por el monto que superen esos 30.000 lo cobrarán en dos cuotas iguales y consecutivas en agosto y septiembre", continuó."Cuando hablo de más del 80% estoy hablando de aproximadamente unos 41.000 empleados públicos que van a cobrar el aguinaldo completo en julio".El Ministro de Economía se refirió también a los gastos derivados de la crisis sanitaria: "Es el máximo esfuerzo que puede hacer la provincia en este delicado equilibro de atender cada uno de los renglones del gasto, y no solo poder cumplir con el gasto salarial sino también aquellos que hacen a la atención de la cuestión sanitaria, y sus derivadas como ser la seguridad y la parte social"."También es bueno destacar y reconocer el esfuerzo que hacen los sectores de salud y las fuerzas de seguridad en este sentido, y dentro del 82% que va a cobrar el aguinaldo completo en julio estamos incluyendo sin ningún tope máximo a estos sectores que están haciendo una tarea inconmensurable para la provincia en el tratamiento de la pandemia sanitaria", finalizó.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |