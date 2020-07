Esta mañana el periodista Darío Ponce realizo una entrevista mano a mano con la directora de cultura de El Bolsón Gisella Guastavino, quien no solo realizo un recorrido por la propuesta cultural, sino que hablo de las becas para personas ligadas a la cultura desde artistas hasta disc jockey.“Ya abrieron las "Becas #SostenerCultura II" para personas físicas que se desempeñan en la comunidad cultural y/o artística. Se les otorgará hasta $30.000 a cada postulante y podrán solicitarlas hasta el 17/7”, explico la funcionaria.➕ Info e inscripciones en 👉 bit.ly/38qndEq o en www.cultura.gob.arIMPORTANTE: las personas que ya tengan usuario en la plataforma del FNA no tienen que realizar una nueva alta. Utilizan el mismo usuario y solo deben agregar los nuevos datos que se piden (por ejemplo: la carta de recomendación).Preguntas frecuentes 👉 https://bit.ly/32fb2ta.AdemásSe extiende el plazo de inscripción de dos convocatorias de Río Negro Más CulturaSe trata de La Palabra Cuarentena y Bailemos II, dos de las propuestas impulsadas por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte en el marco del programa Río Negro Más Cultura, que extienden su plazo de inscripción hasta el lunes 27 de julio 🤝TambiénCONVOCATORIA GRANDES PEQUEÑOS ARTISTAS!La Dirección de Cultura de la Municipalidad de El Bolsón invita a niñas y niños artistas de El Bolsón y la Comarca Andina que quieran exponer sus obras en nuestras galerías virtuales de Instagram y Facebook.Quienes deseen participar deberán enviar por mail datos del artista, edad y algunas fotos de sus trabajitos, ya sean dibujos, pinturas, esculturas en plastilina, papel, cartón.. lo que sea que hayan hecho en casa!Nuestro mail: casadelaculturaelbolson@gmail.comAnimate y compartinos tu arte!-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |