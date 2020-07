Esta mañana los trabajadores del casino local se manifestaron frente al edificio, consultada la vocera destaco que quieren volver a trabajar, dado que están cobrando un porcentaje del sueldo que lo abona nación y desde el casino aun no les pagan el mes adeudado.Son 69 trabajadores que esperan la determinación provincial que autorice la apertura de las casa de juego, “debido a la pandemia tenemos una situación en la que estamos desde hace mas de 140 días en cuarentena absoluta, y no estamos cobrando el 100 por ciento de nuestro salario esto que atravesamos nos excede a todos, ya no podemos con nuestras cuentas y compromisos, de esta forma le solicitamos a las autoridades que nos den la posibilidad de trabajar” afirmo la vocera, romina Prospitti.Desde el grupo de empleados autoconvocados explicaron que no han hablado con nadie del casino, como así también que nadie de la empresa se contactó con ellos, “nuestro salario de hoy es de un poquito más del 50 por ciento, y en realidad desde el estado se nos pagó una ATP, el casino aun no pago”, destaco Romina Prospitti.Finalmente destacaron que son 69 familias viviendo esto que les ocurre, consultada sobre si la empresa presento los protocolos correspondientes para la apertura en esta nueva fase explicó, “no tenemos conocimiento si la empresa ha presentado documentación para el inicio de las actividades, solo pedimos volver a trabajar para poder cobrar nuestro salario”, comento la trabajadora.Mas tarde noticiasdelbolson le consulto al secretario de comercio local Guillermo Gaiero, sobre la situación del casino y este explicó que la autorización para reabrir no depende del municipio, sino de la provincia de Rio Negro.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |