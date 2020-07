En dialogo con noticias del Bolsón el jefe del cuerpo activo del cuartel de bomberos local Alejandro Namor confirmó el trabajo realizado en el barrio Los Cipreses ayer a la tarde y también el incendio de una casilla de madera desocupada en el ex ProMeBa.Esta mañana el jefe del cuerpo activo del cuartel de bomberos de El Bolsón a Alejandro Namor dio cuenta de las actividades realizadas durante las últimas horas destacando que a las 18 horas recibieron una alerta por un principio de incendio en una vivienda ubicada en el barrio Los Cipreses, "cuando llegamos al lugar los vecinos y propietarios de la vivienda habían sofocado el principio de incendio que se debió a la cercanía del caño de una salamandra con el techo y por la temperatura este tomó fuego, gracias a la rápida acción de los vecinos no pasó a mayores”, destacó Namor, quien insistió en las medidas de seguridad al montar este tipo de conductos que en un alto porcentaje terminan generando incendios.Quemaron una casillaSeguidamente el voluntario informó sobre un incendio ocurrido en el barrio ex ProMeBa a las 2 de la madrugada de este viernes que consumió totalmente una casilla construida de madera de 3x3, "al momento del incendio no se encontraba ningún ocupante dentro de la pequeña casilla y de igual manera ignoramos quién sea el propietario.Las pérdidas se fueron totales llama la atención el hecho de que no tenga energía eléctrica y a no haber ocupante es que haya tomado fuego, explicó Namor.Por su parte noticias del Bolsón llegó hasta el lugar del incendio y pudo dialogar con algunos vecinos quienes destacaron que si bien la casilla no tenía un propietario conocido si era utilizada por un grupo de jóvenes para juntarse a consumir bebidas alcohólicas.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |