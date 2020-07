El hecho ocurrió el pasado día viernes cuando un conocido vecino de El Bolsón recibió un paquete enviado por su hijo desde Buenos Aires, grande fue su sorpresa cuando al abrir el paquete en su interior no estaba el objeto que debía llegar.El día viernes es por la mañana el vecino Mario Mengoli recibió una encomienda por parte de su hijo que vive en Buenos Aires, supuestamente en su interior debía llegar al regalo que le hacía su nieta, un costoso celular nuevo, sin embargo, muy grande fue la sorpresa de Mario cuando al abrir el paquete se encontró con que el celular no estaba.“Mi hijo que vive en Bueno Aires me mandó un celular que me regalaba, todo bien hecho el paquete, la encomienda como corresponde y se ve que abrieron la cinta y robaron el celular, por eso te pido que alertes a la población con el correo argentino”, expresa Mario y envía una seria de fotografías a modo de prueba de lo ocurrido.Por tal motivo el vecino pidió a noticiasdelbolson que alertemos a la sociedad sobre esta situación que le tocó vivir a él en el cual le enviaban un celular en un paquete debidamente sellado y cuando llegó aquí observó que estaba violentada la cinta que cerraba el paquete, por lo que sostiene que desde el correo argentino en algún punto Intermedio entre Buenos Aires y El Bolsón le robaron el contenido.Seguidamente el vecino se dirigió al correo local que si bien estaba cerrado al público pudo dialogar con algunos trabajadores que según sostiene, confirmaron que el paquete había sido violentado.La respuestaAnte esta situación nos contactamos con el titular del correo local quién confirmó la denuncia realizada por el vecino Mario Mengoli y también instó a la población a que toda vez que se sospecha una violación en la correspondencia o en la paquetería no reciba el elemento y se dirija al correo argentino para poder allí plasmar la queja. En esa situación el sobre o la caja será pesada y luego abierta en presencia de los trabajadores de correo argentino para constatar en su interior realmente no había nada.Sin embargo, ésta no sería la única queja que vecinos de la comarca realizan sobre la correspondencia abierta ya desde hace un tiempo a esta parte son varias las quejas que se han ido plasmando sobre todo en redes sociales, siendo el caso de Mario Mengoli el primero que se anima a denunciar públicamente.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |