Un régimen especial laboral para los trabajadores de salud mediante declaración de sus tareas como "insalubres" y el acceso a la jubilación con 55 o 52 años, es lo que propuso el senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, a través de un proyecto de comunicación ingresado en la Cámara Alta del Congreso de la Nación."La situación excepcional de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia no ha hecho más que exponer los factores de riesgos a los que se encuentra sometido el personal de salud. Este proyecto es un reconocimiento a todo el esfuerzo que hacen en primera línea de batalla", sostuvo Weretilneck.Mediante esta iniciativa se solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la ANSES y en particular de la Comisión Técnica Permanente Sobre Regímenes Diferenciales, por el tiempo que dure la pandemia de COVID-19, incorpore como tareas insalubres asimilables a las prestadas por los profesionales de la salud - siempre y cuando por su especial actividad ya no estuviesen incluidos en el mentado decreto o en otro régimen diferencial más beneficioso-.Asimismo, y por otra parte solicita la realización de todas aquellas gestiones tendientes a celebrar un acuerdo entre la ANSES y las administraciones provinciales para que estos trabajadores accedan a su beneficio jubilatorio bajo el régimen diferencial."Solicitamos que tengan derecho a la jubilación con 52 años las mujeres y 55 años de edad los varones, legalmente autorizados para desempeñar las diferentes tareas, en ambos casos con 30 años de servicios", explicó."El trabajo hospitalario es una actividad que, en diferentes niveles según el área y la función, implica trabajar con el dolor, el sufrimiento, y la muerte, con horarios nocturnos, rotatividad y con mucha carga horaria, exposición a infecciones y sustancias químicas, a situaciones de violencia y estrés emocional. Las consecuencias que ello acarrea a la salud son gravísimas: agotamiento prematuro, estrés, trastornos psicosomáticos, depresión, contracturas, cervicalgia y ruptura de los lazos sociales y familiares, entre otras", finalizó el senador rionegrino.