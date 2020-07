Mariano es uno de los jóvenes que fue demorado ayer al mediodía por personal policial cuando fue sorprendido haciendo leña, según él sostiene, en el sector cercano a cabeza del Indio.Noticias del Bolsón diálogo esta mañana con uno de los cuatro jóvenes que fueron demorados ayer al mediodía por efectivos del destacamento policial de Loma del Medio, el hombre explicó que tan solo se dedica a hacer leña para calefaccionar su casa y no a talar Cipreses de manera ilegal, "tengo una beba de nueve meses y estoy separado, parte del acuerdo con mi señora es darle un dinero semanalmente y también la leña para que se calefaccione, por eso es que tengo que salir a buscar leña al bosque pero yo cortó leña seca o que cae con la nevada", explico el hombre.Más adelante Muñoz agregó que él junto a otros vecinos lo único que hacen es juntar la leña que tira la nieve y que pueden ir recuperando para la salamandra, "ayer estábamos juntando leña y cortando algunas ramas secas cuando llegaron tres policías y una mujer filmando y nos engañaron diciendo que teníamos que ir a declarar lo que sabíamos de buena fe, Cuando llegamos a la comisaría nos metieron en un calabozo", sostuvo el hombre quien insiste que cuando llegaron al lugar los rollizos de ciprés estaban ya cortados incluso fueron demorados cuando estaban haciendo leña de las ramas de un coihue y no de un ciprés destaco.Estamos de acuerdoCon todo Muñoz agrego que está de acuerdo con los controles que hacen los efectivos policiales para evitar que la gente siga talando de manera indiscriminada el bosque, "en el lugar todos sabemos quiénes son y cómo hacen para talar los cipreses verdes nosotros no somos los ilegales".A continuación el joven explicó como es el modus operandi que llevan adelante los ilegales al momento de talar las especies arbóreas protegidas, "primero viene una camioneta blanca con los muchachos que son los que cortan los cipreses, los dejan el bosque y se empiezan a escuchar las motosierras, luego ya a eso de las 7 u 8 de la noche cuando baja el sol y ya empieza a oscurecer, viene otra camioneta roja que es la que se lleva a los muchachos y los rollizos, esto lo pueden comprobar con sólo pararse en el cruce del resguardo y van a ver que lo que les cuento es verdad”, sostuvo el hombre.Esperar un permisoFinalmente y consultado sobre la posibilidad de que consiga un permiso de bosques para poder hacer leña en el lugar, Mariano destacó que desde hace 2 meses por lo menos esperan que el organismo provincial les otorgue una parcela para poder de alguna manera hacer la leña que necesitan para calefaccionarse y también de paso cuidar el espacio para que los ilegales no sigan talando los cipreses, sin embargo la burocracia es más fuerte y ellos no pueden tener el permiso correspondiente, por lo que se ven obligados a hacer leña sin esa autorización.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |