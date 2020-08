Acuerdo nacional: ningún alumno repetirá este año

"Los chicos serán evaluados considerando tres tramos: el año pasado, el presente y el próximo", resumió a este diario una fuente que participó de la reunión virtual en la que estuvieron los ministros de Educación de todas las provincias.





Las autoridades de Educación de Neuquén esperaban anoche los documentos finales que surgieron de la reunión del Consejo Federal para salir a dar precisiones sobre cómo operará en la práctica la decisión tomada en conjunto a nivel país. Lo cierto es que la promoción se definirá recién el año que viene, cuando se supone que los alumnos volverán a tener clases presenciales en sus escuelas.





Las fuentes consultadas por este diario pidieron reserva hasta que esté publicada la resolución final. Las clases presenciales fueron interrumpidas a días de comenzado el calendario oficial en Neuquén. Se espera recién en septiembre una prueba piloto con un puñado de alumnos de Villa Traful que regresarán a presenciar las clases en la escuela.





Mientras tanto, los alumnos de las escuelas de gestión estatal tuvieron acceso a los contenidos por vías diversas. La mayoría los recibió online, pero hasta se dieron casos en los que los docentes llevaron cuadernillos impresos hasta las casas de sus estudiantes más desfavorecidos en cuanto al acceso a los medios tecnológicos. En los colegios de gestión privada hubo casos en los que se dictaron clases a distancia y otros que copiaron la modalidad de la gestión estatal.





En ese contexto, los ministros de Educación de las provincias concluyeron que era imposible definir promociones a fin de año. Entonces avanzaron en un esquema que considera a este año como un tramo de los tres que se tendrán en cuenta para la promoción final.





Una decisión que estaba cantada

1- Los ministros de Educación intentaron por todos los medios generar un modelo para evaluar el pase de año de los alumnos.





2- La extensión de la cuarentena educativa por los efectos persistentes de la pandemia impidió cualquier avance en ese sentido.





3- A tres meses del fin del calendario escolar, las autoridades educativas de las provincias y la Nación concluyeron que sería imposible definir promociones.

El Consejo Federal de Educación acordó que los alumnos no repitan el año que están cursando, a la vez que diseñó un modelo de evaluación que considerará en 2021 los conocimientos aprendidos. La medida no implica la promoción directa al año superior, puesto que se definirá el ciclo que viene. Tampoco se suprimirá la evaluación de los conocimientos adquiridos este año.De todos modos, las evaluaciones que se hagan antes del cierre del ciclo lectivo en curso no definirán ni la repitencia ni la promoción del año para ningún alumno. El año que viene se tomarán exámenes que determinarán la reubicación de los alumnos en el sistema.

