El Gobierno de la provincia sigue presente trabajando para llegar y asistir a cada rionegrino y rionegrina que se encuentra afectado por el temporal de nieve.La Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad y Justicia, continúa coordinando de manera permanente los operativos para poder arribar, junto a los diferentes organismos del Estado, a los lugares más perjudicados y de esta manera dotar de los insumos necesarios a los distintos pobladores.En el Paraje Chacay Huarruca se realizó un operativo con motos de nieve, camionetas de Protección Civil, del SPLIF y de la Municipalidad de Ñorquinco, para llegar a los pobladores aislados. A su vez, en el Paraje Fita Timen junto a un unimog del Ejército, se llevaron insumos de emergencia para los pobladores.Por otro lado, en el Paraje Arroyo Las Minas, ocho familias fueron abastecidas de gas y módulos al tiempo que en Fitalancao y Fitamiche se logró llevar forraje, módulos y leña.Otro de los operativos importantes, entre varios que se desarrollaron en los últimos días, consistió en el traslado de personal sanitario para verificar el estado de salud de pobladores de la zona rural de Río Chico.El ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan, resaltó el esfuerzo que día a día, dedican los trabajadores para llegar a las familias que más precisan de ayuda."La verdad que uno no puede sentir más que orgullo de contar en Río Negro con el personal que sigue realizando este trabajo para estar al lado de la gente, llevándole lo que necesitan en este momento. Y no solo me refiero a los trabajadores de Protección Civil sino de todos los organismos del Estado. La tarea no es fácil y por eso es conjunta y continua. De esta manera es Río Negro y su Gobierno el que está presente codo a codo con los pobladores rionegrinos".Pérez Estevan resaltó todos los operativos que se realizan diariamente y también aquellos que por ejemplo, sirvieron para rescatar a una persona que se había perdido o los realizados con motos de nieve o el helicóptero del Ejército Argentino, para llegar a lugares que resultaban inaccesibles."Igualmente no olvidemos que si bien la nevada se incrementó en las últimas semanas, se venía trabajando de antes para asistir a las familias afectadas. Esto quiere decir que hay un trabajo coordinado y así se continuará hasta el momento que sea necesario", concluyó el Ministro.