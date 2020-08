La historia y el presente

Fue presentada el día viernes en un acto que conto con la presencia del intendente Bruno Pogliano, la legisladora Adriana del Agua y demás funcionarios, en la oportunidad el tesorero de la comisión directiva, Pepe Eldahuk recordó como un día sábado y gracias a la ayuda de varias personas el cuartel pudo tener su regularización y comenzar a percibir el aporte nacional, el cual se utilizo en parte para la comprar de la nueva unidad.





Se trata de una pick Up Nissan 4x4 cero kilómetros que fue adquirida con fondos del aporte de nación y el resto con los aportes que cada vecino realiza a través del pago de servicios, “es la primera cero kilómetro de los años de existencia este cuartel que se recibe”, explico Pepe.

























Seguidamente el tesorero conto la historia de cómo se llegó a este momento, “ desde el día 19 de enero del año 2019, esta comisión asumió la conducción de la asociación, hasta la fecha se han generado muchos movimientos, muchas gestiones, muchos trámites, también se llevaron adelante importantes obras que eran necesarias para el funcionamiento y que se van realizando coordinadamente con la jefatura y la comisión directiva, pero también tenemos entre nosotros amigos que han contribuido para que nosotros podemos llevar a feliz término está conducción que intentamos este sea exitosa, no voy a decir la mejor porque siempre va a haber mejores porque esto va a seguir creciendo para felicidad de El Bolsón y para que nuestro pueblo se sienta más protegido. Pero hay dos detalles que no quisiéramos dejar pasar, en la parte legal y cuando digo legal me refiero a persona jurídica por ejemplo nosotros necesitamos en un momento gestiones que tenían que ser urgentes, inmediatas para poder llevar adelante ir obtener un subsidio nacional, (parte de subsidio nacional está puesto en esta camioneta), ese movimiento se produjo en nuestra ciudad capital Viedma en un fin de semana en un sábado y un domingo con personas que como digo no eran parte del cuartel pero eran parte del corazón de El Bolsón que estaba instalado allí o en Viedma como es Leticia Tornero gracias a su gestión que ayudó mucho, también a nuestro gobernador de ese momento hoy senador nacional Alberto Weretilneck, gracias a ellos nosotros en un sábado y un domingo pudimos cerrar ese trámite en persona jurídica y el martes siguiente nosotros teníamos el subsidio que nos ayuda a comprar la camioneta”, recordó Eldahuk.













































Institución modelo

A su tiempo el intendente Bruno Pogliano destaco el creciente de la asociación de bomberos voluntarios, “es una institución modelo realmente por todo lo que se ha crecido, todo lo que, avanzado este cuartel, todo lo que se ha hecho en estos últimos años demuestran a la sociedad que cuando hay compromiso, cuando hay ganas se puede realmente avanzar. Yo creo que la palabra justa es una institución modelo, por lo que quiero felicitar a estaba Juan Carlos, felicitar a toda la comisión de bomberos voluntarios de El Bolsón por el gran trabajo, por la gran dedicación, por todo lo que dejan en el día a día de manera voluntaria y eso realmente es valorable. Así que los felicito, les quiero agradecer y a seguir trabajando en conjunto por y para la comunidad El Bolsón”.

Todos los días, hay alguien que te pregunta, ¿Qué necesita?

Finalmente el presidente de la comisión directiva Juan Carlos Martínez enfatizo el trabajo del cuerpo activo que se realiza los 365 días del año, “quiero agradecer principalmente a todas las comisiones anteriores que han pasado por este cuartel y por eso hoy nosotros podemos estar este lugar que mucho de los fundadores hoy nos están acompañando y están haciendo y están trabajando, al cuerpo de bomberos en general todos los que trabajan y muchos dejan su vida, dan su tiempo, de sus ingresos quiero agradecerles, agradecerle a la comunidad en general como yo decía en un medio muy importante, por ahí no tomamos dimensión lo que significa que los 365 días del año, las 24 horas cuando uno llega al cuartel o hace un llamado por teléfono siempre hay alguien que dice --buenas tardes, buenas noches, que necesita—esto puede ser el 24 diciembre, 25 diciembre primero de enero, dedicándole a la comunidad”.

Seguidamente Martines valoro el roll que cumplen los voluntarios, “Es realmente importante lo que cumplen nuestros bomberos y es una devolución a la sociedad, es muy importante tener presente que podemos mejorar sin dudas podemos hacer las cosas, pero hay una muy buena predisposición de trabajar, aprender, de cubrir, de cumplir con el roll que nos compete a cada uno”.

















Finalmente explico que es muy importante una administración transparente, clara y de forma austera, “Tratamos de que dinero que se gaste sea justificado y siempre dándole una devolución a los aportantes y eso es lo que tenemos que valorar”.





