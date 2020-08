El hecho ocurrió en el barrio Obrero de El Bolsón luego de que una vecina damnificada por un hecho ocurrido el fin de semana se cansó de esperar respuesta del ámbito judicial y convocó al resto del barrio para reclamar las cosas que eran de ella. Con la presencia de efectivos policiales de la unidad 12 los vecinos llegaron al domicilio del autor de los robos y le exigieron que entregue los elementos que había sustraído.

Ana Jara es una vecina del barrio Obrero que el fin de semana fue víctima de un hecho delictivo, con el correr de los días el robo se fue esclareciendo, como ella misma destacó la acción policial primeramente arrojó resultados y luego los propios vecinos del barrio le fueron dando pistas Incluso el nombre y apellido de quien tenía en su poder las cosas que le habían robado y estaban ofreciendo en venta, "mira hace 2 días que estoy yendo a la fiscalía, el fiscal no me atiende, pedí hablar con los policías de la brigada judicial y uno de ellos me dijo en confianza --nosotros tenemos que armar la causa dársela al fiscal y de ahí va a Bariloche donde el juez determina si se hace o no un allanamiento. Esto va a demorar cerca de 3 días--", explicó la damnificada.





En este contexto y con cerca de una docena de vecinos que se habían reunido en las afueras del centro comunitario del barrio y tras esperar el arribo de un móvil policial que garantizaría que no hubiese violencia, los vecinos se dirigieron a la vivienda donde se aloja el individuo sindicado como ser el autor de los robos en el barrio.













Devuelvo las cosas, pero quiero garantías

Luego de varios minutos de golpear las manos apareció un joven encapuchado que pidió a uno de los efectivos policiales que ingresa a la vivienda a dialogar con él.

En medio de una tensa espera Ana Jara destacó el trabajo de los efectivos policiales del cual sostuvo, "la burocracia de los papeles frena todo sino esto no se hubiese dado, no puede ser que con todos los datos y las denuncias la justicia tarde tres días en dar un allanamiento".









A su tiempo Pablo Cachaso otro damnificado explicó que a el le robaron mas de 50 mil pesos en herramientas que este joven estaba ofreciendo a la venta, pero en un primer momento no se observaron en la precaria vivienda que ocupaba en ladrón.

Un demorado

A los pocos minutos el efectivo regreso y luego de mostrar un video captado en su celular con los elementos que el delincuente estaba dispuesto a entregar, por disposición del sub comisario Oscar Zapata a cargo del operativo, y con el conocimiento del fiscal de turno se dispuso al recupero de los elementos robados y se dispuso la demora del delincuente, un hombre de 27 años de edad oriundo de El Hoyo, que vive en el predio de sus suegros.

Mas tarde y luego de cumplir con las normas judiciales se dispuso la entrega de los elementos recuperados a sus dueños.





