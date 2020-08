La Gobernadora Arabela Carreras requirió al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) una definición precisa respecto de su posición y futuras acciones en torno al conflicto en la zona de Villa Mascardi en cercanías de Bariloche, donde en los últimos días volvieron a sucederse hechos de violencia por parte de personas encapuchadas autodenominadas integrantes de una comunidad mapuche.“Es necesaria una mayor y constante presencia del Estado Nacional en ese lugar, pero también un más claro posicionamiento del INAI, que no puede respaldar la violencia. El 99 % de las comunidades que habitan el suelo rionegrino tiene otra posición, otra actitud y otra historia, por lo que merecen que el INAI reconozca la diferencia entre los violentos y los que no lo son”, remarcó hoy la Gobernadora.Carreras recordó que el INAI planteó tiempo atrás un esquema de diálogo, pero después hubo una reacción contraria por parte de este grupo. “Creo que este organismo nacional debería tomar nota de esta situación, porque las estrategias que están desplegando allí no están dando buenos resultados y la violencia continúa”. El control de la seguridad en el lugar es jurisdicción nacional, por encontrarse dentro de un Parque Nacional.“No sabemos con claridad cuál es la postura de Nación. Hemos sido muy claros respecto de la posición de la provincia. No reconocemos las reivindicaciones ni la presencia en el lugar de esta autodenominada comunidad. Consideramos que es una ocupación ilegal y defendemos a los vecinos que pacífica y legítimamente habitan la región. Nos preocupa mucho la violencia que sufren”, recalcó.En diálogo con Radio SEIS de San Carlos de Bariloche, Arabela mostró su preocupación por la situación, y su molestia “porque consideramos que debería haber una presencia más comprometida del Estado Nacional. Hemos hablado con los Ministros nacionales y con el propio Presidente. Hasta ahora han desplegado una estrategia que creemos no es suficiente, y que lejos de pacificar la zona y solucionar el problema, ha producido reacciones que padecen los vecinos”, añadió.La Gobernadora estuvo reunida esta mañana en Villa Mascardi con la Comisionada de Fomento, Inés Marabolis, trabajando en las distintas estrategias para fortalecer nuestra presencia del Estado Provincial acompañando a los vecinos. “Hay quejas de los vecinos, que son fundadas porque en sucesos como estos, se sienten en situación de desamparo”, dijo.Carreras rescató al diálogo y la resolución pacífica “como el único camino para encontrar una salida, pero también consideramos que hace falta una mayor presencia del Estado Nacional y un compromiso estable y permanente”.En tal sentido, se establecerá en el edificio de la escuela una oficina de atención del Estado Provincial, constituyendo un ámbito de atención multidisciplinario para ir abordando todas las situaciones que se dan y contribuir a la pacificación del lugar.“Vamos a fortalecer la presencia del Estado Provincial en esta zona con la participación de los distintos ministerios, y mayor presencia policial”, remarcó Arabela.La Gobernadora remarcó asimismo que “defendemos el Estado de Derecho y creemos que toda reivindicación puede ser escuchada. En esta sociedad democrática, todos los colectivos plantean sus reivindicaciones ante las autoridades, pero el límite está en la violencia, y se ha sobrepasado en reiteradas oportunidades”.Indicó finalmente que “estamos trabajando muy bien con las comunidades mapuches, incluso las residentes en Villa Mascardi y toda la zona de influencia, en base al diálogo y consenso a pesar de las diferencias que puedan haber. En este caso es diferente porque estamos ante un grupo que se expresa a través de la violencia”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |