Tras hacer publica su postura en favor de instaurar un nuevo debate sobre la minería en Chubut, los vecinos de Epuyen le enviaron una misiva al intendente Pablo Huisman y advirtieron, "Si usted se olvida, Sr Huisman, nosotros se lo recordamos", "Huisman nos desconoce por una serie de prebendas...y nos damos cuenta..", sostienen los vecinos.





agosto 19, 2020





En el día de ayer, el intendente de la vecina localidad se fue a la ciudad de Comodoro Rivadavia a asistir a la visita del Ministro de Ambiente de Nación Juan Cabandie. Parece que bajo su ala Cabandie no trajo respuestas para las quemas de pastizales en el Delta, ni para el histórico tema del agua en Comodoro, ni para la desaparición del Colhue Huapi. Ni siquiera trajo respuesta al vergonzoso estado del mismo basural de Comodoro. Pero si parece trajo dinero para los Municipios que se alinean tras las "órdenes" que el Gobierno Nacional trajo desde el minuto cero de Fernandez-Fernandez respecto a la minería, demostrando que, lo que los pueblo pensáramos, les tenía sin cuidados.











Huisman se "olvida" de la foto que se sacó este verano con González, Luenzo, Igon y otros "desmemoriados". Que más temprano que tarde se dieron vuelta con camaleónica presteza.





Huisman se "olvida" del mega festival CANTO POR EL AGUA, donde llegó a traer a un militante por el No a la Mina de Mendoza...parece que ese "Festival en defensa del Agua y del Ambiente" fue puro show, pura proclama sin contenido que rápidamente cambió a otra cosa.





Huisman se "olvida" o no sabe que las Asambleas estamos desde el 22 de junio llevando adelante la SEGUNDA INICIATIVA POPULAR contra la Megamineria contaminante. Pese a qué, en su propio pueblo las Asambleas están juntando firmas y que ya se ha sobrepasado en TODA la provincia el 3% que se exige para que ser presentado. Y se "olvida" o se "hace el olvidado" de que estamos por la SEGUNDA INICIATIVA POPULAR porque hubo una PRIMERA INICIATIVA POPULAR que fue traicionada, vulnerada, miserablemente burlada por los Legisladores, por la clase política toda, que estafó de manera miserable y despreciable en conjunto con el lobby megaminero a las espaldas del pueblo chubutense.





Si usted se olvida, Sr Huisman, nosotros se lo recordamos.





Le rogamos por otro lado que respete. Los pobladores de Epuyen no aceptaremos mansamente que nos vengan a tirar la basura que no quieren y no le sirva a los pueblos vecinos. Exigimos el derecho a participar en las acciones que nos implican.

Madurez es hacerse cargo cada uno de la basura que genera. No es enchufarsela a los vecinos por encima de la medianera. No lo aceptamos y no lo vamos a aceptar porque usted lo diga o le convenga. No pueden hablar de "Gestiones Sustentables" cuando la provincia viene sumida en la decadencia y las malas gestiones adrede...y todos los políticos hacen negocio con las crisis que generan sus malas gestiones...de qué sustentabilidad y controles pueden hablar cuando la corrupción en el Estado es lo único coherente que hemos tenido?.





https://elcomodorense.net/huisman-si-bien-tenemos-una-posicion-hay-que-dar-un-debate-sobre-la-mineria/





Que desconozca el Ministro Cabandie el proceso que a vivido la provincia respecto de la Militancia Ambiental, está mal, pero bueno...ahora que usted Intendente, lo desconozca nos parece grave, porque nos desconoce a nosotros ..desconoce a los pueblos originarios y no nos desconoce gratis...nos desconoce por una serie de prebendas...y nos damos cuenta.





El pueblo no es un convidado de piedra, elige a sus representantes a través del voto, pero ese voto no es una patente de corso, no los habilita a hacer cualquier cosa ni tomar decisiones que involucra a todos y a espaldas de todos. El pueblo tiene derechos garantizados en la Constitución Nacional. Que no se le olvide.





Asamblea de Vecinxs de Epuyen.





