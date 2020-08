Luego de avanzado el despido del trabajador de Security Oscar Riffo y la resolución judicial pertinente el gerente de la empresa Víctor Jofre se comunicó con noticiasdelbolson solicitando poder contar su versión de la situación, destacando que se reuniría con el señor Riffo para coordinar su reincorporación a la empresa, hecho que no sucedió.





Sr:

Fabian Balasz, El Bolsón





Derecho a réplica

Por medio de la presente me dirijo a usted y por su intermedio a la comunidad de El Bolsón en general, a fin de informar del caso Riffo Oscar c/SECURITY SRL, por su despido con causa.





Security SRL, es una empresa creada en el año 2004 y está habilitada para prestar servicios de vigilancia, mantenimiento y servicios de limpieza. Nuestra relación con la empresa Edersa data del año 2006, con una excelente relación y siendo la empresa que mayor cantidad de años le ha estado prestando servicios ininterrumpidamente a dicha empresa.

El Sr Oscar Riffo se desempeñó en el cargo de coordinador de SECURITY SRL hasta el día 04 de junio del corriente año donde tome la decisión de su despido con causa y la que se efectivizo mediante telegrama enviado a su domicilio. Todos vuestros lectores y radio escuchas que tal vez escucharon o leyeron por los portales informativos de esa localidad, las declaraciones del Sr Riffo, donde solamente se anoticiaron de su versión, la que dista de la nuestra y que conllevo a tomar tamaña decisión, como ustedes se imaginaran nuestra actividad es prestar servicios y las personas son las encargadas de ejecutarlas, con la conducción e impronta de nuestra organización.

Para ir al tema que nos ocupa, lo puedo resumir diciendo: El Sr Oscar Riffo se comunica el día viernes 29 de mayo diciéndome que por decisión propia de él, el personal de El Bolsón entraría en cuarentena total por 14 días, porque aduce que una persona que ingreso al predio y a su regreso a Gral Roca, había resultado positivo de Covid19, al que conteste, que él no estaba habilitado para tomar esta decisión, por lo que le consulte si alguna autoridad sanitaria local se había comunicado o se había dirigido hasta el predio, respecto a lo que el manifestaba; me contesto que no. Por lo que lo instruí para que el personal asignado a la Central de El Bolsón se dirigiese al Hospital Local y realizaran la consulta al respecto, nuestros empleados concurrieron al hospital fueron revisados y el nosocomio local les indico que siguieran trabajando normalmente y que en caso de tener algún síntoma del que son de dominio público, volvieran o informaran de tal circunstancia al Hospital.

Hasta ahí suponíamos que había quedado aclarado el tema. Al día siguiente me llama Riffo para reclamarme la suspensión de los trabajos para los empleados asignados al sitio CT El Bolsón, el día sábado el Sr Riffo, con otro tono me vuelve a reclamar que tomara medidas directas enviando al personal a su casa, al que nuevamente le conteste que si ninguna de las personas asignadas al sitio presentaban síntomas o habrían tenido contacto con la persona que el mencionaba que venía de la ciudad de Gral Roca y estaba contagiada, nosotros como empresa no tomaríamos medida alguna.

El día domingo, también se comunica por teléfono y me vuelve a reiterar lo mismo agregando que se había comunicado con el Delegado Sindical de UPSRA Bariloche de tal circunstancia, al que le repetí cuales eran los pasos a seguir. Todo esto era de conocimiento y de lo que estaba informado SECURITY SRL, pero luego me anoticio que el Sr Riffo no dejo ingresar a la central El Bolsón a una persona masculina por considerar el que había estado en contacto estrecho con la persona de Gral Roca señalada de haber contraído Covid19, y luego otra persona femenina también de limpieza, ante estas sucesivas negaciones al ingreso al predio de la Central, de parte del Sr Riffo, altos directivos de Edersa me comunican que cesaran dichas actitudes que complicaban al servicio de la empresa de limpieza. Le informe de tal hecho al Sr Riffo y me dice que estando el como responsable, no permitiría el ingreso de toda persona que el considerara como posible “enferma”.

No conforme con ello nuevamente no permite el ingreso a otra persona de profesión mecánico que por orden de Edersa debía retirar un camión para su reparación. Luego soy anoticiado personalmente al leer el parte diario que se encuentra en la garita de seguridad, que en su turno del día 04 de junio yo me había comunicado por teléfono amenazándolo a él. Por lo que considere faltas graves, el de no permitir el ingreso de personas autorizadas por Edersa a su predio y la injuria hacia mi persona al afirmar que yo lo amenazaba.

Todo aquí nuestra versión de los hechos, este viernes 21 de agosto, nuestro asesor legal, se comunica con la abogada del Sr Riffo, solicitándole una reunión con mi persona ante el traslado expreso mío hasta esa localidad, para tratar de acordar el reingreso del Sr Riffo, considerando el fallo en contra por tal circunstancia al que curiosamente no hemos tenido ninguna opción, de audiencia, solicitud de aclaración, nada. Solamente nos queda la instancia superior que es el reclamo ante el Tribunal Superior de Justicia.

Sin respuesta

Al encontrarme en la ciudad de El Bolsón y ante la infructuosa reunión con la Abogada del Sr Riffo, me comunique con usted telefónicamente para comentar todo esto y también adelantar la propuesta de reingreso de Riffo, seguidamente me trato de comunicar con Riffo, el que no me atendió el teléfono, tras varias llamadas, también le envié mensajes de texto y WhatsApp, decidí mi regreso a Neuquén capital, dejando aclarado que al Sr Riffo lo informe el día 19 de Agosto por mje de WhatsApp que viajaría a El Bolsón para hablar de este tema con él. Por ello no tengo nada más que informar, o como continuara la situación del Sr Riffo. Dado que intentamos comunicarnos y no atiende.





