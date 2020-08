Comenzó la temporada invernal 2020 en el centro de deportes invernales Cerro Perito Moreno de El Bolsón, con una tímida asistencia de esquiadores locales, el sábado comenzó las actividades disfrutaron de la nieve a pesar de que las condiciones no eran las mejores. El domingo brillo el sol y el cerro se mostró excelente para que los amantes de la montaña puedan disfrutar toda la jornada. A ponerse el casco, abrigarse y subirse a los esquíes de @Comarcanievetv.Con muchas expectativas sobre cómo sería el movimiento de personas en el Cerro Perito Moreno el pasado sábado se abrieron las puertas y si bien no hubo una gran cantidad de afluencia de personas los que subieron hasta el centro deportes invernales a pesar de la lluvia pasaron una jornada distinta, "hacía tiempo que veníamos esperando esta posibilidad y cómo se podrá ver en las fotos, todos con las medidas de seguridad pertinentes pudimos disfrutar de la nieve. Aunque hoy por la lluvia nos mojamos bastante pero no importa, es la salida que veníamos esperando", destacó uno de los vecinos consultado por noticias del Bolsón el día sábado.Medio de elevaciónDesde la concesionaria informaron que se fue abriendo en forma escalonada, primero Telesilla Cipriano y cerca de mediodía el T-Bar.El domingo brilló el solEl domingo cambio el clima y se vivió una jornada a pleno sol con una temperatura más que agradable, en la cual muchos vecinos de El Bolsón fueron los que se decidieron subir al perito para calzarse los esquíes o disfrutar simplemente de un culipatin, así se observan en las distintas imágenes que nos van apartando los esquiadores que decidieron llegar al centro de deportes invernales.Si bien los números de los concurrentes no son ni similares a los de años anteriores, muchos vecinos destacaron la posibilidad de poder tener una salida recreativa en estos tiempos tan difíciles que se viven.Comarca nieve TVCon todo el periodista Darío Ponce realizó también la inauguración del ciclo 2020 de su ya reconocido programa, Comarca nieve TV que se emite por las redes sociales.A tal fin ha logrado una importante cantidad de entrevistas y de imágenes que nos va a ir deleitando a lo largo de esta temporada invernal.A modo de adelanto Ponce, nos deja un par de videos de cómo está el centro de deportes invernales de El Bolsón, a ponerse el casco, abrigarse y subirse a los esquíes de @Comarcanievetv.https://www.instagram.com/comarca_nieve_tv?r=nametaghttps://www.facebook.com/comarcanievetv/?ti=as-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |