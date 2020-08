Novedades registradas entre las 20 hs. del 2 de agosto y las 18 hs. de hoy, antes de dar el parte la doctora Mercedes Ibero sostuvo que a nivel nacional se confirmo que en Bariloche se detectaron esta tarde 100 casos nuevos de Covid19, que no figuran hoy en este parte y si lo harán mañana, destacando que una sola persona contagio a 27 mas.43 pacientes curadosUn hombre de Allen, dos mujeres y dos hombres de Cervantes, una mujer de Ingeniero Huergo, un hombre de El Bolsón, seis mujeres y 13 hombres de General Roca, dos mujeres y dos hombres de Cipolletti, seis mujeres y tres hombres de San Carlos de Bariloche, dos mujeres y dos hombres de Villa Regina.2 pacientes fallecidosUna mujer de 77 años de General Roca con antecedentes de hipertensión y una de 70 años de Ingeniero Jacobacci.63 pacientes confirmadosUna mujer de Cervantes, una mujer de Cinco Saltos, dos mujeres y dos hombres de Cipolletti, 17 mujeres y 11 hombres de General Roca y 18 mujeres y 11 hombres de San Carlos de Bariloche.37 pacientes descartados18 de General Roca, uno de Ingeniero Jacobacci, uno de Mainque, dos de Cipolletti y 15 de San Carlos de Bariloche.Totales571 Activos243 de San Carlos de Bariloche, 159 de General Roca, 66 de Cipolletti, 24 de Ingeniero Huergo, 20 de Villa Regina, 15 de Cervantes, 16 de Allen, 4 de Ingeniero Jacobacci, 8 de Dina Huapi, 2 de Fernández Oro, 3 de Cinco Saltos, 1 de Mainque, 2 de El Bolsón, 3 de Comallo, 1 de Catriel, 2 de San Antonio Oeste, 1 de Campo Grande y 1 de El Cuy.1478 Curados436 de San Carlos de Bariloche, 461 de General Roca, 104 de Cipolletti, 74 de Ingeniero Huergo, 70 de Villa Regina, 61 de Cervantes, 40 de Allen, 48 de Ingeniero Jacobacci, 38 de Choele Choel, 28 de Dina Huapi, 32 de Lamarque, 20 de Luis Beltrán, 14 de Fernández Oro, 10 de Cinco Saltos, 10 de Chimpay, 8 de Mainque, 5 de El Bolsón, 4 de Comallo, 4 de Catriel, 3 de Río Colorado, 2 de Los Menucos, 1 de Barda del Medio, 1 Chichinales, 1 de Coronel Belisle, 1 de General Conesa, 1 de Pomona y 1 de Viedma.77 Fallecidos18 de San Carlos de Bariloche, 18 de General Roca, 9 de Cipolletti, 2 de Ingeniero Huergo, 3 de Villa Regina, 2 de Cervantes,4 de Allen, 4 de Ingeniero Jacobacci, 8 de Choele Choel, 2 de Dina Huapi, 1 de Luis Beltrán, 1 Cinco Saltos, 2 de Chimpay, 1 de El Bolsón, 1 Comallo y 1 de San Antonio Oeste.ACLARACIÓN: En el parte de hoy se sumaron dos pacientes ya notificados en otra provincia con domicilio real en Cipolletti y en Villa Regina. Se descontaron dos pacientes no activos que corresponden a otras provincias vecinas: 1 de San Carlos de Bariloche y 1 de Cinco Saltos-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |