Desde hace un par de semanas se dio un recrudecimiento los conflictos entre vecinos en la zona de la confluencia del Río Blanco al punto que esta tarde vecinos integrantes de la familia Gianatti denunciaron el incendio de una casilla. Más tarde la vecina Yanina Olmos denuncio que recibió un golpe en la cabeza por lo que en estos momentos se encuentra en el hospital de área de El Bolsón siendo atendida. Desde la familia Jordán también denunciaron agresiones y un intento de toma.





La situación que se generó desde hace un par de semanas a la fecha con la servidumbre de paso y el corrimiento de alambre de viejos vecinos en el sector de la confluencia del azul llegó a un punto muy complejo esta tarde dado que integrantes de la familia Gianatti sostienen que el vecino les habría quemado una casilla que estaban armando en el lugar.

La situación se fue de controlando aún con la presencia de efectivos policiales en el lugar, con el correr de las horas se supo que la vecina Yanina Olmos había recibido un golpe en el cuero cabelludo por lo cual en contacto con la misma nos confirmó el hecho y sostuvo que en este momento se encuentra aguardando que se le realicen placas.

"Cuando estaba entrando al predio de la familia Gianatti siento que alguien viene de atrás al grito de te voy a matar hdp, me doy vuelta y me pega con un fierro se alcancé a poner la mano, pero igual me golpeó en la cabeza y como me empezó a sangrar me dolía mucho y tuve que ir hasta el hospital para que me atiendan, ahora estoy acá esperando que me hagan placas", explicó Yanina Olmos a noticias del Bolsón.





La otra versión





Por su parte integrante de la familia Jordán denuncian agresiones y golpes en el rostro a una mujer por parte de una treintena de personas en su propiedad además de un intento de usurpación sobre la propiedad que ostentan hace tiempo.









Ante la escalada de violencia, el día viernes dialogamos con el subcomisario Oscar Zapata dialogo con noticiasdelbolson y confirmó que en la comisaría local hay varias denuncias cruzadas sobre todo en relación al uso de un camino de servidumbre y a la instalación de una tranquera que se colocó en el lugar que estaría generando, más allá de lo ocurrido hoy otros altercados.





