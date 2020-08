Se acusa al Sr Rolando Huisman intendente de El Hoyo; de ser “responsable en cuanto a emisión de permisos de circulación apócrifos y entorpecimiento al normal desarrollo de la Comisión Investigadora y de la Investigación Ordinaria, por acción y omisión, respectivamente”.

Textual acusación que consta en el dictamen aprobado por la comisión investigadora del Concejo Deliberante de la localidad el miércoles pasado durante una sesión especial. Dicha comisión fue creada por Resolución N° 017/2020 en el marco de la Ley provincial XVI N°46 de Corporaciones Municipales. La misma fue firmada por Gretel Arce del bloque unipersonal Juntos por el Cambio; Cesar Salamín y Fanny Avalos, ambos del Frente de Todos; y Bárbara Gisel Cortés; con Ariel Szudruk de Chubut al Frente.

Los concejales fundamentan su accionar en cuantiosas pruebas e informes que han ido recopilando en boca de los propios damnificados y participantes, y a los que el Diario Noticias del Bolsón ha accedido mediante una entrevista realizada a la edil Gretel Arce, luego de haber notificado al intendente de lo resuelto por dicho dictamen.

La situación se inicia en junio, según relata Arce, fue con las primeras denuncias de permisos apócrifos circulando en el paralelo a raíz del control policial en el lugar. De hecho, relata la concejal; un damnificado de profesión abogado que obtuvo el permiso creyendo que era legal, al descubrir la adulteración, inicio una denuncia penal contra el intendente.

Es entonces cuando el Concejo Deliberante se reúne sesión especial y constituye una comisión investigadora sobre el caso mediante Resolución N° 14/2020 que tenía por fin investigar la emisión y responsabilidad de estos presuntos certificados.

Sin embargo, dice Gretel;” ante los constantes entorpecimientos por parte del Ejecutivo, debimos conformar otra comisión (N°017/2020) que fue quien aprobó el mencionado dictamen, con el objetivo de dirigir la investigación respecto de la responsabilidad del intendente”.

Cronológicamente en el dictamen escrito, constan hechos y actores, del que omitiremos nombres y apellidos, de varios casos leídos por la entrevistada.

Mencionó que el Concejo, además, dio respuesta al pedido que le hiciere la Justicia de Chubut en razón de dos medidas cautelares presentadas por el mandatario municipal y el concejal Gustavo Flak de la localidad, ambos destituidos de sus cargos por el Deliberante, oportunamente. Arce dijo: “en el caso de Huisman, fue apartado para evitar el entorpecimiento en las investigaciones, como lo ha hecho en constantes oportunidades”. Y, que en el caso de la destitución del concejal Flak, fue porque él dio conocer información que aún no había tomado estado parlamentario. Refiriéndose al caso del testigo que por nota escrita entregó testimonio al concejo el pasado 16 de julio, quedando en reserva por común acuerdo afirmó la entrevistada. Flak le sacó fotos al testimonio delante nuestro, y a la hora y media de su ingreso por mesa de entrada; casualmente Huisman en su página partidaria convoca a una movilización. Hay innumerables acciones provocativas y de entorpecimiento a nuestras facultades de controlar constitucionalmente lo que hace el Poder Ejecutivo. Son parte de nuestras facultades democráticas, desconocidas por Huisman y su entorno. El intendente dice en las redes sociales, respetar nuestro trabajo, pero puertas adentro convoca a que nos repudien. Como lo hicieron en la sesión del 17 de julio pasado, donde no solo las 20 personas convocadas por Huisman violaron las normas de aislamiento en cuarentena, sino que nos insultaron delante de población que presenciaba la trasmisión en vivo que hace el Concejo por nuestra página de Facebook en cada sesión”.

Gretel Arce aseguró que Rolando Huisman tiene dos denuncias penales. Una por malversación de fondos públicos, y otra por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Explicó que al asumir el concejal Cesar Salamín la intendencia interina, y aunque nunca pudo físicamente ingresar al Municipio porque éste estaba ocupado por Huisman y sus seguidores; Salamín de igual modo; accedió al estado de la cuenta bancaria municipal. De ahí surge una de las denuncias penales; por malversación de fondos públicos. Ya que, mediante ordenanza, el Deliberante facultó en su momento al Ejecutivo, a acceder a un empréstito por parte de la Provincia de Chubut, con el único fin de abonar los haberes a los empleados municipales contratados. Sin embargo, por decisión propia y fuera de la Ordenanza, el Ejecutivo pagó los haberes de la planta permanente y no a los contratado como estaba legislado.

Por otro lado, el pasado 9 de julio el mandatario junto a otras cooperativas, conformó una cooperativa de Desarrollo Local, presidida por él mismo. “Sin presentar proyecto alguno en el Deliberante. Nosotros nos enteramos por las redes sociales; dijo ofuscada Gretel. Me parece bárbara la idea que haya una cooperativa, pero nunca nos informó y además no estoy de acuerdo con que el municipio sea partícipe. Va en contra de las facultades Ejecutivas. Al no tener Carta Orgánica El Hoyo se rige por la Ley XVI N°46 y, el reglamento interno. Claramente connota que todo convenio donde el intendente suscriba, debe pasar anteriormente, por el Concejo. De ahí surge otra denuncia penal”.

El dictamen hace un desarrollo tácito de varios escritos, con testimonios adjuntos, sugiere incluso doctrina jurídica en cuanto a la responsabilidad de los funcionarios públicos relacionada con el principio de división de poderes del sistema republicano, menciona institutos jurídicos como es; la responsabilidad política y; finalmente se resuelve:” Por todo lo expuesto, la prueba recolectada, los principios democráticos, la división de poderes, el respeto a las instituciones, el respeto a la política como ciencia, consideramos que las conductas del Sr. Rolando Pablo Huisman en carácter de intendente de la Municipalidad de El Hoyo, es merecedora de reproche por parte de este Honorable Concejo Deliberante; considerándose como transgresión grave del articulo 113 de la Ley XVI N°46. El intendente ha actuado con negligencia en el ejercicio de sus funciones, quedando demostrado a través de las testimoniales de las responsables de las áreas de Desarrollo Social y Transito, que la comunicación entre las áreas encargada de la gestión de permisos de circulacion no era eficiente, habida cuenta el intendente ha manifestado al igual que el Secretario de Gobierno, que la Municipalidad de El Hoyo posee un nombre de usuario y clave para emitir los permisos de circulación de forma legal. Se acusa al Sr Rolando Huisman, de responsabilidad en cuanto a la emisión de permisos de circulación apócrifos y entorpecimiento al normal desarrollo de la Comisión Investigadora, y de la Investigación Ordinaria, por acción y omisión, respectivamente”.

En apartados anteriores el dictamen, dice: “Corresponde analizar la responsabilidad política del intendente, quedando las eventuales responsabilidades civiles o penales en manos de la justicia ordinaria”. Y continúa; … “que se somete a estudio la responsabilidad del intendente en la emisión de los permisos de circulación que fueran secuestrados por personal policial y actualmente en investigación en la justicia ordinaria. Que han de tenerse en cuenta las serias dificultades con las que nos hemos encontrado a la hora de investigar los hechos. Que ello denota que el intendente intentaba coartar la investigación” …. Que conocida la convocatoria a sesión especial es el propio intendente quien confunde a la comunidad a través de comunicados en redes sociales convocando, en plena pandemia, a la gente a encontrarse en el Honrable Concejo Deliberante de El Hoyo, con la consigna quieren destituir a Pol y a Flak…. Que durante la sesión las personas convocadas por el intendente, hostigaron en todo momento a los ediles con diversos canticos, amenazas, golpes a los vidrios del edificio, con riesgo para los ediles que se encontraban del lado del ventanal…. Que de ahí en más continuo la escalada de hostigamiento hacia los ediles que votaron la Resolución 17/2020 a través de diversas publicaciones masivas en redes sociales, incluso desde el portal oficial de la Municipalidad de El Hoyo, medios de comunicación nacionales, provinciales y locales con falsas acusaciones tales como que tras esta decisión está el negociado inmobiliario, que tanto temor trae a nuestros vecinos, con el solo objeto de amedrentarnos y que cesemos en la investigación. Que otro acto de amedrentamiento hacia los concejales que firmaron la Resolución 17/2020 es el llamado a la firma de la revocatoria de los mandatos de los ediles Salamín, Arce Avalos, Szudruk y Cortés” . Redacción: Jaquelin Parada.