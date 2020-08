Esta mañana el comisionado de la comuna rural de El Manso Pablo Albornoz confirmó el agasajo que se le realizará a los niños/as del paraje destacando que no será en un acto multitudinario, sino que a través de la colaboración de voluntarios se les llevará un chocolate caliente y juguetes a cada uno de los niños en sus viviendas. Estiman más de 200 chicos serán los visitados. En la ocasión el mandatario también presento a la nueva Secretaria de Turismo Abril Barrionuevo.

Esta mañana en diálogo con noticias de El Bolsón el comisionado de El Manso Pablo albornoz explico cómo es la metodología de la recaudación de juguetes de cara al próximo domingo que será la entrega de los mismos en el día del niño, " sobre el estado de la ruta en el día de hoy comento, había mucha nieve, hielo así que para los que tengan que viajar que tengan cuidado porque estaba muy feo si no sabes hacer un pequeño recuento a ver cómo vamos con esa iniciativa de la entrega de juguetes que tomamos en todo el grupo de trabajo de la comisión de fomento y agradecer a Nazarena Águila Lorena, falta y toda la gente que se sumó para darnos una mano estando acá en el pueblo para poder recibir todos estos regalos”, explico Albornoz.

Casa por casa

Mas adelante el comisionado explicó que no abra fiesta, “Queremos recalcar que no se realizará una fiesta popular, ya que las donaciones, más los regalos desde la Comisión de Fomento serán repartidos casa por casa con un grupo de colaboradores y respetando todos los protocolos de la pandemia”.

La campaña se lleva adelante en la localidad de El Bolsón, donde gentilmente Nazarena Águila dispuso del Centro Artístico Maalima para la recepción de donaciones ubicado en calles Saavedra y Pellegrini. Para coordinar entrega deben comunicarse al WhatsApp 294 460-3720.

Desde ya agradecemos a quienes puedan colaborar con juguetes, golosinas y lo que crean que puede hacer feliz a un niño, sostuvo Albornoz.





Secretaria de Turismo





Más adelante el comisionado aprovechó la oportunidad para presentar en sociedad a la Secretaria de Turismo Abril Barrionuevo a quién le agradeció que se sume al equipo de trabajo de la comuna rural de El Manso, sobre todo en esta situación tan especial de pandemia en la cual habrá que hacer un trabajo más que interesante para poder difundir las múltiples bellezas naturales con las que cuenta el paraíso puesto en la tierra.

A su tiempo la novel funcionaria explicó, " yo soy nacida y criada en el Manso adentro y Pablo me hizo la propuesta que es todo un desafío y la verdad que me interesó mucho porque es una zona muy rica y hay muchas cosas para hacer, así que hay que empezar a promocionar y a estar con cada productor, para acompañarlos y ayudarlos en todo lo que se pueda desde la comuna, teniendo en cuenta que hay muchos lugares lindos para conocer y descubrir.

“Yo soy nacida en El Tuco, un lugar muy adentro del paraje donde hay un camino para ir con camioneta o caminando, pero es un lugar muy lindo por lo que vale la pena conocerlo, al igual que el resto de la comuna completa desde El Foyel pasando por Villegas y hasta propio Manso inferior, lugares que cuando los turistas lo descubran no van a poder olvidarlos”, valoro Abril la nueva Secretaria de Turismo de la comuna rural. Con respecto a la conectividad con Chile expreso sobre la importancia de diversificar con Chile, El Bolsón, Bariloche, nuestro desafío es mostrar El Manso con todas sus riquezas, y ampliar el desafío turístico de la comuna finalizo la secretaria de turismo.





