El intendente de Epuyén de Chubut al Frente, dijo tener los teléfonos cortados con tres concejales del legislativo local. El intendente de Epuyén de Chubut al Frente, dijo tener los teléfonos cortados con tres concejales del legislativo local.

En el marco del 112 aniversario del pueblo; Antonio Reato mencionó algunas obras prontas a inaugurar el 1° de Septiembre próximo y se refirió, además, a las truncas relaciones con Pereyra Petronio, Leonela Gómez Pol y Humberto Rain, ediles que no atienden sus llamadas telefónicas dijo: “La situación con el Concejo Deliberante es bastante difícil. He intentado abrir el dialogo y no hay forma de lograrlo. Intento que se trabaje en la necesidad de los habitantes, por ejemplo, estamos esperando la aprobación de algunos proyectos de loteo.





Tema de suma importancia para muchos pobladores que están esperando tener su tierra propia. Hace más de siete años que Epuyén no hace loteos. Si bien hay muchos otros temas que son demorados por parte del Concejo, éste es emblemático. Ya que dicha aprobación debe tener por ley, los dos tercios de los votos. Y hoy, solo cuenta con cuatro de los siete concejales. El Concejo solicita constantes modificaciones y se sigue trabando el tema. No comprendo por qué no hacen todas las modificaciones en un solo pedido, de esta manera dilatan la situación. Siempre más loteos, evita el asentamiento irregular y, además, genera mano de obra local. Porque después de cada loteo, hay albañiles y demás personal de Epuyén, que es requerido para trabajar en el lugar”.





En cuanto al aniversario a llevarse a cabo el próximo martes primero de septiembre, el intendente comentó que tomando las medidas pertinentes y respetando todos los protocolos para evitar el contagio del virus, se darán cita al acto a instituciones que también están de aniversario. Tales como el Cuartel de Bomberos, el Jardín Maternal, la Estación de Servicio y el Centro de Formación Profesional. Mientras que el público restante, podrá seguir el encuentro en vivo por las redes sociales.

Epuyén fue pionero en la instalación del primero correo; del Juzgado de Paz y Gendarmería en toda comarca, no comprendo las razones del por qué fue dando un paso al costado con los años; comentó Antonio Reato. E incluso se tomó como fecha de referencia el inicio en las funciones de la escuela hoy, número 89.





El mandatario confirmó la presencia de funcionarios del Ejecutivo Provincial y probablemente de la Cámara de Diputados de la Nación, sin precisar nombres. Adelantó, además, que en dicho acto se firmará el convenio denominado Paseo de los Cóndores junto al Ministro de Infraestructura y Vialidad de Chubut; con el fin de poner en valor la zona de la curva que va para el lago hasta el puente de Los Vecinos. Será un boulevard amplio, con un canal que pasará por el medio, a cielo abierto y hormigonado, desembocando en la zona de extracción de miel. Obra que demoraría un año dijo Reato; sin dejar de reconocer a los artesanos del lugar que con bajas temperaturas exponen sus artesanías durante todo el año cada martes de 9 a 14hs en el lugar.





Por otro lado, el 1° de septiembre también se firmará un convenio marco para ejecutar la oficina comarcal, del Instituto Provincial de la Vivienda, construida con personal municipal; en tanto que, al mencionar al nuevo hospital, aseguró que ya tienen los planos y dentro de poco tiempo se llamará a licitación.





