Gotta hizo uso de la banca del vecino

En una sesión que tuvo todos los condimentos democráticos permitidos los concejales de El Bolsón primero aprobaron el paquete de medidas que serán resultantes de la venta del lote dónde se encuentra funcionando actualmente el banco Patagonia de El Bolsón luego en otro proyecto subsiguiente también aprobaron el pliego de bases y condiciones llamativamente luego de hacer un petitorio especial la concejal Rosa Monsalve se ausentó de la sala de sesiones por lo que su voto no quedó registrado y el pliego fue aprobado por 5 votos positivos la negativa del concejal Rinaldi y la ausencia de la concejal Monsalve. Antes el ex concejal Miguel Gotta hizo uso de la banca del vecino en una extensa alocución se refirió a distintas situaciones que entiende deberían investigarse un poco más. En una sesión que tuvo todos los condimentos democráticos permitidos los concejales de El Bolsón primero aprobaron el paquete de medidas que serán resultantes de la venta del lote dónde se encuentra funcionando actualmente el banco Patagonia de El Bolsón luego en otro proyecto subsiguiente también aprobaron el pliego de bases y condiciones llamativamente luego de hacer un petitorio especial la concejal Rosa Monsalve se ausentó de la sala de sesiones por lo que su voto no quedó registrado y el pliego fue aprobado por 5 votos positivos la negativa del concejal Rinaldi y la ausencia de la concejal Monsalve. Antes el ex concejal Miguel Gotta hizo uso de la banca del vecino en una extensa alocución se refirió a distintas situaciones que entiende deberían investigarse un poco más.





Primeramente, ponemos a disposición de nuestros lectores parte del espacio utilizado por el ex concejal Miguel Gotta en la banca del vecino refiriéndose a porque él se opone a qué no se enajene este predio perteneciente al municipio local.





“Poner en duda por así nuestra capacidad no está bueno si no se sentaron hablar con ninguno de nosotros”, dijo Carrizo.





Una vez leído los procedimientos deforma la concejal Eugenia Carrizo, presidenta de la comisión de asuntos económicos se refirió al proyecto, " en principio quiero contarle a toda la comunidad que dentro del tiempo que estamos viviendo, en esta pandemia se analizó un plan económico el cual hace más de 2 meses estamos trabajando y lamentablemente con una de las personas que hoy ya no está con nosotros, Leo Belomo, analizamos la situación económica de nuestro municipio teniendo en cuenta que la coparticipación ha caído un 60%, que hemos eximido por 2 meses al 70% de los comercios que no pudieron tener su apertura económica y con todo esto sobre la mesa luego de un amplio debate que hemos tenido con los compañeros concejales, sabiendo que no íbamos a ser ajenos al golpe de la crisis económica, veíamos los números y llevamos a cuenta que se podían y se van a poder garantizar los haberes municipales los trabajadores y trabajadoras de nuestro municipio fue el primer punto”, detallo la concejal.

Seguidamente Carrizo agrego “ lo que si quedamos sin posibilidades de hacer obras, pero dentro de lo que es esta venta cuando se nos muestra y se nos se nos abre el panorama de las obras que se podían llevar adelante que, ni más ni menos fueron la mayoría también presentada por cada uno de nosotros que representa a diferentes sectores de nuestra localidad, no nos pareció mucho el dinero aunque algunos pongan el foco sólo en el dinero, a nosotros nos pareció poco revisando un poco la historia nuestra localidad y viendo tantos años que los nuestros vecinos vienen postergados entonces me parece bien”.

Sin dialogo

En relación a los dichos vertidos en la banca del vecino la presidente de la comisión de asunto económicos sostuvo, “Esto que voy a decir, es en virtud de lo que aquí se ha dicho, que las oficinas de todos nosotros han estado abiertas para cualquier vecino que haya querido sentarse con nosotros, no sólo a debatir, sino intercambiar propuestas a generar un debate, pero lamentablemente no recibimos a nadie”.

Mas adelante agrego que le gustaría también aclarar: “sí tomamos un poco la palabra del vecino que hizo uso de la banca, la partida se crea por ordenanza cuando ingresa el dinero y se detalla por obra, eso por ahí como para aclarar un poco lo que se expuso”.

Con el seguimiento del foro de juntas vecinales

En relación a la comisión de seguimiento Carrizo valoro la incorporación del foro de juntas vecinales, “me gustaría decir también que la comisión de seguimiento no se integrara una junta vecinal, sino el presidente del foro de juntas que tiene el aval, si no me equivoco, en las juntas vecinales, pero usar una frase que dice, --creo que el envidioso no quiere lo que tenés, sino lo que quiere es que no lo tengas-- y me parece que en esto se muestra a las claras que este municipio ha llevado adelante gestiones de más de 200 obras, de más de 1000 mensuras y este proyecto hará que los vecinos y vecinas a nuestra localidad puedan acceder a los servicios, que se va a dignificar su vida”.

Con todo Carrizo no paro y enfatizo “entonces me parece que poner en duda nuestra capacidad, no está bueno sobre todo si no se sentaron hablar con ninguno de nosotros y simplemente decir que estas obras beneficiarán a más de 400 familias que eso me parece realmente importante que estas familias que tienen los servicios básicos postergados, reitero hace muchos años puedan tenerlos finalmente y de lo cual nosotros sólo debemos rendirles cuentas es a ellos nada más”.





En contrapartida el concejal del PJ Tino Rinaldi también realizo un pormenorizado análisis de los proyectos.

Compartimos el material enviado a esta redacción por el edil, único representante que envió material para su difusión:

Sobre la venta del terreno y edificio del Banco Patagonia





Desde mi lugar, como representante del Partido Justicialista, siempre he tenido en claro el rol que debe cumplir el Estado como garante del trabajo, como promotor del bienestar del pueblo mediante la obra Pública. De hecho, ante la crisis actual que atraviesa nuestro país en general y nuestro pueblo en particular, considero que hoy en día este rol es clave para paliar la situación de nuestros vecinos. Sin embargo, también es mi labor como concejal el cuidar los intereses del pueblo de El Bolsón, más aún cuando se está ante un proyecto que compromete los bienes patrimoniales del Estado Municipal y por ende arriesga el futuro económico de nuestro pueblo, a la vez que coloca falsas esperanzas en quiénes hoy más lo necesitan.

Desde un primer momento, marqué el desacierto que significa desprendernos de un bien patrimonial del Municipio (que es una esquina emblemática del pueblo y que representa una fuente fija de ingresos), más aún bajo las condiciones en que dicho proyecto fue presentado, el apresuramiento con que se buscó tratar un tema tan delicado para nuestra comunidad. Sin embargo, se observa una persistencia en el error, de tal modo que, hoy se me pide que vote un proyecto de licitación y un proyecto de obras públicas, que muestran inconsistencias y evidencian la ansiedad con que se tratan de manejar asuntos tan delicados para los intereses de nuestros vecinos.

Obras públicas

Para ser claro, en especial con los vecinos y vecinas de nuestros barrios, quienes son hoy necesitan obra pública, se hace notar que:

• En muchas partes del proyecto no están claros o no se especifican los datos necesarios para aprobarlos, por ejemplo:

COMBO BOULEVARD PELEGRINI + SEDE JUNTA VECINAL Bº YRIGOYEN +ILUMINACION LED

$ 3.500.000 (NO ESPECIFICA CANTIDAD DE METROS DE OBRA)

PLAYON BARRIO LUJAN (REFACCION)

$ 1.000.000.- No especifica cantidad de metros pese a que es una obra existente. CERCADO PERIMETRAL BIBLIOTECA Y CENTRO COMUNITARIO BARRIO USINA $ 800.000 (no especifica cantidad de metros ni tipo de materiales)





• No se condicen algunos números planteados ejemplo: como sucede que a mismo tipo de obras el coste de obra varíe (Ver Cuadro Comparativo)





• Se evidencian precios injustificados como: Costo de cartelería ($ 21.000.- por cartel), o el acopio de ripio, teniendo en cuenta que la municipalidad cuenta con cantera y camiones, etc.





• Un aspecto fundamental, que tiene que quedar en claro para la comunidad, es que no se brinda seguridad en cuanto a realización de las obras. Esto por el simple hecho de que la venta del lote en cuestión se tasa en precio dólar, pero se cobra en pesos, lo cual es un contrasentido puesto que, en el actual contexto económico a nivel nacional e internacional, con alta inflación y volatilidad del tipo de cambio, producirá perdidas de consideración en el mediano y largo plazo (como proyección el Banco Central indica una inflación del 52% anual para el 2020). Es decir, que en 4 meses el valor de la venta se va a depreciar un 17%, en 6 meses un 26%y en un año ese dinero va a valer menos de la mitad de lo que vale hoy. Sumado a esto el valor de los materiales de construcción aumentan mes a mes de manera exagerada por ende el dinero que se produzca no sólo se deprecia con respecto al dólar, sino que también menos elementos de construcción se pueden comprar cuanto más tiempo pase. Debe tenerse en cuenta que las obras a ejecutar no cuentan con proyecto (o al menos acá no fueron presentados) y necesariamente la generación de los mismos y los trámites para la elección de los ejecutores significarán una demora de varios meses o un año. Todo lo relativo a ejecución de obras de servicios implica la coordinación con empresas prestatarias, con lo cual los trámites, en el actual contexto de pandemia se demorarán más de lo habitual. Por todo esto declarar inembargables los fondos no garantizará que los mismos estén realmente disponibles y sean suficientes para la realización de las obras comprometidas.





• No se encuentra determinado cuáles serán los mecanismos de recupero del dinero invertido en las obras, ni el destino de esas sumas en el caso de que existieran.





• Por ello se entiende que le estamos prometiendo a los vecinos, obras cuyo financiamiento a futuro no está garantizado, sin darles las suficientes herramientas para que puedan ejercer un debido acceso a la información y control de las obras. Demostración de esto es que se intentaron anotar varios vecinos y vecinas para utilizar la “Banca del Vecino” (por más que sólo uno fue permitido) y Partidos Políticos de relevancia como el Radicalismo, el Frente Grande y Movimiento por El Bolsón expresaron de distintas maneras su preocupación sobre este proyecto. Pedir que desde la oposición se apruebe dicho proyecto, es cuanto menos estar jugando con la esperanza de la gente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------













Licitación

Dentro de mi razonamiento como funcionario público, se notan “incongruencias” en cuanto al Proyecto de Licitación:

• En vez de presentar una propuesta que busque, mediante la competencia, el mejor oferente (comprador) del bien inmueble, sólo pueden presentarse personas físicas o jurídicas constituidas en la provincia (se restringe la posible cantidad de oferentes). En el mismo sentido el plazo para la difusión y presentación de ofertas es prácticamente inexistente, se vota el 12 de agosto, debe ser publicado como muy rápido el 13 de agosto, con el cual tiene vigencia a partir del 14 de agosto (art. 109 de C.A.), es decir que los interesados tienen sólo 11 días hábiles para: comprar el pliego, visitar el inmueble en el caso de que no lo conozcan, reunir la documentación que se les requiere (la cual debe estar certificada por escribano público), etc.. Reitero: No se está buscando ampliar el abanico de oferentes, sino todo lo contrario, estás condiciones llevarán a la presentación de pocos ofrecimientos.





• En lugar de buscar el mayor consenso democrático, en un asunto de suma importancia, se deja a criterio del Ejecutivo la resolución en caso de empate en las ofertas, esto, es contrario a las disposiciones de la Carta Orgánica, ya que no será el Concejo el que resuelva en definitiva a través de una ordenanza, sino el Poder Ejecutivo, resultando en una delegación de funciones que no tiene justificación. Lo mismo ocurre con las facultades otorgadas al Ejecutivo para dar prórrogas en la presentación de ofertas, en lugar de declarar desierta la licitación, lo cual sería lo más lógico en función de la premura con la que se ha dado tratamiento y aprobación a la venta del terreno y a los proyectos actualmente en tratamiento.

Estos, solo son algunos de los tantos argumentos resultado de un estudio serio de todo un arco político que es parte del pueblo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se me pide que vote un mal negocio presente para comprar una promesa sin garantía de cumplimiento a futuro.

Nuestro pueblo necesita obras y generación de empleo, más aún en momentos tan difíciles como el que nos toca atravesar, el Municipio requiere financiamiento para incentivar la economía, jamás desde los principios justicialistas uno se puede oponer a ello. Lo cual no justifica, bajo ningún punto de vista, aprobar dos proyectos con semejantes puntos flacos, que muestran ser producto del apresuramiento y no brindan ninguna confianza de su cumplimiento a futuro.





Sabemos del costo político que mantener esta postura tiene, sabemos que la respuesta del máximo representante del oficialismo (en palabras emitidas públicamente en diversos medios) lejos de intentar acercar posiciones y buscar la mejor alternativa para el desarrollo de nuestro pueblo es el ataque personal, y en razón de ello desde ya hacemos saber que está no es la decisión caprichosa de un Concejal opositor, sino el resultado de un estudio serio de todo un arco político que es parte del pueblo y como tal merece respeto y consideración. Somos coherentes con nuestra visión del desarrollo y el futuro que queremos para El Bolsón, queremos obra pública, queremos empleo genuino y queremos futuro, pero lo queremos con proyectos serios y sin enajenar apresuradamente los bienes del Estado.





Sin otra voluntad más que velar por los intereses de nuestros vecinos, frente a lo que se observa como una mala decisión para el municipio mi voto es negativo. Muchas gracias señor presidente.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |