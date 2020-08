A continuación, les ofrecemos la historia de vida, contada en primera persona de un joven que enfrenta la muerte y cada y cada día sale victorioso, un autentico Guerrero Bolsones.

¡Buen día! hoy les voy a contar una historia

¡¡Vivía en un pueblo llamado El Bolsón!! un joven, con su familia, que tenía 13 años, este joven un día comenzó, a sentir, diferentes síntomas, como dolor de cabeza, náuseas, calambres, y veía que, cada día se hinchaba más, sus pies, sus manos, y su cara.

Una tarde, le comenzó a sangrar la nariz, su padre lo llevó a la salita de su barrio, donde luego de colocarle, un hisopo, el médico le sugiere que lo lleve, a la guardia del hospital, local. Al llegar, al hospital, por la guardia la atiende, cierta(dra) luego de tomarle, la temperatura, y la presión le dice al padre, que no le encuentra, nada fuera de lo normal. por lo que el padre le responde; dra, yo lo veo cada vez más hinchado a mi hijo, y cada vez más amarillo, si le responde la dra, es porque está engordando, que se tome una aspirina y se acueste.

Al salir de la guardia, se encuentran con una enfermera conocida, por lo que el padre luego de saludarla le dice: ¿cómo puede ser que traigo a mi hijo, y aquí no le encuentran nada? Y yo lo veo cada día peor, por lo que le enfermera le responde: Mira llévalo, a cualquier otro lugar, porque acá lo vas a traer, ¡mil veces y las mil veces te van a decir lo mismo! Durante esa noche del 24 de julio de 1993, el joven, amaneció llorando, gritando y quejándose de los calambres, en sus piernas, su hermano, menor llamado Eduardo, al cual agradece, profundamente... Amaneció a su lado haciéndole, masajes como podía. alas 6:00 am. El joven, no sólo estaba acalambrado, empezó a devolver, sangre y le sangraba la nariz, también.

Por lo que su padre decidió faltar al trabajo, y llevarlo a un consultorio de una dra conocida; cuando llegaron justo ven que la dra salía de un hotel después de desayunar; por lo que el padre del joven se acerca a ella y le dice: ¿dra por favor usted podrá ver a mi hijo? Lo veo muy mal y en el hospital no le encuentran nada.

La dra le dice, yo justo me estoy yendo a Bariloche, pero hágalo pasar al consultorio, (ya que el consultorio estaba pegado al hotel). al pasar, la dra, le toma primero la presión arterial, y tenía 220/110 luego le toma, la temperatura 42/ 20. La dra no podía creer, que tuviera estos parámetros, y le dice al padre; llévelo urgente a la clínica que le hagan una radiografía.

Después de hacerle, la radiografía, deciden urgente llevarlo, a la clínica San Carlos, luego de colocarle suero, y oxígeno salen hacia Bariloche. en el camino, había mucha nieve y hielo en la calzada, por lo que la ambulancia, se desliza, se sale del asfalto y casi van a parar, al Lago, gracias al chófer de apellido, Mella!!pudo controlar, el vehículo volver al asfalto y continuar, viaje. El tubo de oxígeno se había terminado, y el joven. Desesperado por no poder respirar, decía: ¡diosito no me quiero morir! No puedo respirar. diosito no me quiero morir!! La dra que iba Mónica Borile que lo acompañaba, le decía no te vas a morir ya vamos a llegar. al llegar, lo suben directamente a terapia intensiva, donde lo reciben varios médicos, entre ellos el médico que dios, tomo sus manos para, salvarle la vida y Diagnosticarle, enseguida. La enfermedad. (insuficiencia, renal crónica terminal).

Estando ya el joven dentro de terapia intensiva, sale el dr, y le pregunta al padre, hay algún enfermó en la familia, Por lo que el padre le responde; mire dr, él era mellizo y su hermanito antes de fallecer, devolvió un líquido, marrón, el cual también devolvió mi hijo cuando veníamos en el camino, y nunca supieron, en el hospital, de que había fallecido, mi otro hijo. El dr le dice: bueno, su hijo ahora entró en coma cuatro, y le quedan tres horas de vida, si sale continuamos. sino cuente que se le va. porque tiene los pulmones, muy llenos de líquidos, y ya lo tuve que volver a Dializar dos veces, así que por favor avise a la familia.

Al padre, le dieron una habitación, pegada a terapia, pero él se quedó sentado en la sala de espera, el dr salía y entraba y le decía al padre; esta grave, pero está luchando por su vida el (flaco) va a salir.

a la noche, siguiente aquel padre, desesperado y angustiado, por su hijo, estando al borde de la muerte. Y el en la habitación, se arrodilla y ora a dios...Luego se acostó y tubo un sueño. soñaba que él se veía arrodillado, orando a los pies de la cama, cuando un personaje, vestido de blanco, se acerca a él le pone la mano en el hombro y le dice estas palabras: no temas, yo sacaré a tu hijo, ¡y a mi hijo! De donde está.!!!.

A las 7:00am. De ese mismo día, el dr le golpea la puerta, y le dice: ¡¡¡tu hijo acaba de salir de coma cuatro!! imagínense, ¡la inmensa alegría! ¡¡De aquel, padre!! ¡¡Con sus ojos llenos de lágrimas!! Dijo: ¡gracias diosito! ¡Y muchas gracias, dr!

Y así aquel joven, fue mejorando de a poco, ¡hasta que lo pasaron a una sala común! Luego, debió quedarse tres meses, para tratamiento y seguimiento, médico y por supuesto. haciéndose, hemodiálisis. El dr de cabecera, que fue quien el señor, usó para salvarle la vida, le pregunta al padre, si papá o mamá quieren donarle un riñón, comenzaremos, los estudios, para el trasplante.

Por lo que el padre, le responde, su mamá falleció, cuando él era muy chiquito, pero yo estoy dispuesto a ser el donante dr. ¡Así fue cuando el 16 de junio de 1996 el joven y su padre y un amigo! ¡¡Viajan, rumbo al hospital Garrahan!! Donde el joven y el donante (padre) fueron intervenidos quirúrgicamente. con un diagnóstico!! 100% por 100% positivo. Luego debieron permanecer, tres meses en Buenos Aires, por control, médico, ¡y luego que le dieron el alta al padre y al hijo! Volvieron a su pueblo, natal donde los esperaban, ¡familiares y amigos! Pero el joven y su padre, debían volver para control, una vez por mes a la ciudad de Bs, As.

Un año después, el joven perdió el riñón, por descuido de él, (con la medicación) y también (por negligencia médica).

El joven vuelve a hemodiálisis (I RC). por un tiempo, no quería saber, nada con el trasplante.

Y cuando decidió anotarse en la lista del (INCUCAI) ya era tarde, ¿por qué?, porque a pesar de sus 35 años padecía, de una capacidad, pulmonar, restringida y una arritmia cardiaca severa. Por lo que el dr lo cita a él y a su padre, al consultorio y le dice: ya no te podés anotar, en el (INCUCAI) porque, te voy hacer sincero, si te operan, te Moris....

Desde aquel, día ese joven, comenzó, una batalla, comenzó a luchar, pero no para dejarse morir, sino para demostrarle a la humanidad que antes cualquier, ¡adversidad! Sea cual sea el problema o la carga que les toque llevar. ¡SI SE PUEDE!

¡Y más, cuando has hallado! ¡Al dador de la vida…al hijo de dios! Jesucristo. quien le da las fuerzas, todos los días! Que es sometido, a esa máquina, de hemodiálisis, donde debo Dializar, durante 4:00. hs Día por medio, martes jueves, y sábado.

¡El 28 de agosto, serán 27 años que lleva de su tratamiento de hemodiálisis! Con una presión arterial de 60/40. Gracias, a dios tiene su hogar, su trabajo su vehículo. Y dentro de sus dificultades, puede hacer, una buena calidad de vida. ¿El secreto? amar la vida! ¡Amar a dios! ¡Amarte a ti mismo! Y luchar, siempre hacia delante, sin dejar de pensar, ¡¡en un futuro mejor!!

Sin perder, la fe, ¡la esperanza y el amor! ¡¡Pero el mayor de estos tres es el amor!! Y jamás dejar de sonreír.!!!😂. AHORA LES DIRÉ QUIEN ERA ESE JOVEN....

¡¡Ese joven soy yo!! Gabriel Sales, nacido, aquí en El Bolsón nieto de unos de los primeros pobladores. pronto cumpliré, mis 42 años! Y no he bajado los brazos, ni pienso bajarlos, mientras allá vida, porque mientras hay vida, ¡hay esperanza!

Quiero, agradecer, al médico al cual el señor tomo sus manos para salvarme la vida: doctor: EDUARDO DE ORTA (nefrólogo)mis más sinceros agradecimientos dr, a la dra Bossio, al chófer de la ambulancia, ...........................a la enfermera que me acompañaba.

A don Guillermo, Tolosa, quien, puso no solo su corazón, sino también, toda su disponibilidad incondicional, ¡para acompañarnos a Buenos Aires! ¡¡Gracias, querido amigo!! También, ¡agradecer a mi querido tío Héctor, quien me cuido en Bariloche, Mientras estuve en la Hostería Ñireco! El cual me puso, de sobre nombre: (EL PEGAJOSO) especialmente, a mi padre! Por haberme, dado no solo, un órgano de su cuerpo, Sino también, ese compañerismo y amor de padre incondicional.

Y hoy te pido, perdón papá, por no haber, cuidado, ese pedacito de tesoro, que me habías dado con tanto amor... pero si te puedo prometer, que jamás dejaré, de agradecer y dejaré de luchar por ti, por mí, por mis hnos, por mis hnas, cuñadas, mi abuelita, ¡¡¡ABUELITO, que siempre está presente en mi corazón!! mis tías, tíos, primos, primas,

¡Amigos y amigas, a mis pastores! ¡¡Quienes me acompañan, me apoyan con sus oraciones!! Brindándome todo su amor y contención...por todas aquellas, personas que me aman y me apoyan, y acompañan cada día.

¡Y hoy ya aquí en Bolsón! No me quiero, despedir de esta historia, sin antes, ¡agradecer profundamente! Al cuerpo, médico, doctor, Nicolás, Turra. doctor, Daniel Tizato. Doctora, Adriana Milán. doctora, Mariana Y doctor Nelson Junqueras, enfermería, nutricionista, sicólogo, asistente social y mucamas! ¡¡Este centro es mi segunda, casa!! Centro patagónico, de Hemodiálisis, ¡El Bolsón! (DIAVERUM) para todos, ustedes, a los que están y ya no están, muchas, pero muchas gracias!! Por su amor, dedicación y cuidado, no solo de mi sino de todos, los pacientes

que asisten cada día!!! ¡¡Mis compañeros y compañeras, de batallas!! ¡¡¡¡Para todos, SALUD!!!! ¡¡¡Y mil Gracias!!!

EL BOLSÓN 02/08/20. "UN GUERRERO BOLSONES"!!!





