Jade Sívori

La chacra de Don Salim estaba ubicada estratégicamente en un paso obligado del camino a El Maitén. Fue la primera propiedad de Epuyén, con el número 1 en el registro de 1903. Cien años hacia adelante, cuando Renaud y Cathy llegaron a ese paraje, el lugar estaba en ruinas, pero eso no detuvo su anhelo de comprarlo. Se encontraron con una condición, sin embargo: los descendientes de aquel pionero libanés no querían que su historia se demoliera. "Les prometimos que íbamos a respetar su deseo, su legado, y que para eso conservaríamos la estructura original de la casa", nos cuenta Renaud. Por Lucrecia Álvarez Fueron dos años de obra que la pareja vivió como una aventura más de las que nutren su biografía: ella trabajó en las grandes ligas del diseño interior en su Bruselas natal y estuvo detrás de media docena de los restaurantes más famosos de Ibiza. Él es campeón de esquí, corrió en Fórmula Uno, fue chofer de los Rolling Stones y también actuó en Hollywood. Una dupla talentosa y de espíritu libre. Gente que cumple sus promesas y sabe disfrutar de la recompensa.La casa fue literalmente reconstruida, pero recuperando la mayor cantidad posible de las aberturas (de ahí las ventanas más pequeñas) y la madera original con la que se hizo gran parte del nuevo mobiliario. Los pisos de toda la planta son de pino Oregón tratado con alquitrán y aceite.El volumen de chapa sobre la mesada baja la altura del techo para dar luz sobre la zona de trabajo y oculta el extractor de aire.En el interior, la distribución se separó del plano original para integrar el gran sector que contiene la cocina, el comedor, el living y el bar. El resto de los ambientes son un escritorio y dos habitaciones en suite, que recorremos debajo.Imágenes-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |